- Etapa a 26-a din liga secunda debuteaza astazi cu 4 meciuri interesante. Capul de afiș al zilei este infruntarea dintre Ripensia Timișoara și Chindia Targoviște. Oaspeții sunt obligați sa caștige pentru a ramane in carțile unei promovari directe. Dambovițenii sunt acum la 7 puncte in spatele celor…

- In 2017, peste 100.000 de jucatori din 53 de țari au jucat in etapa de calificare a turneului Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țari de pe 6 continente vor striga prezent in catalogul de inscrieri pentru o noua ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucatori,…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat, informeaza Mediafax.Cererea…

- Echipele engleze de fotbal Manchester United si Chelsea Londra se vor lupta in aceasta vara pentru obtinerea semnaturii internationalului grec Sokratis Papastathopoulos, fundasul formatiei germane Borussia Dortmund, sustine presa britanica. Papastathopouos, in varsta de 29 ani, al carui transfer este…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- De aproximativ o saptamana, echipele Oil Terminal incearca sa rezolve problema survenita pe conducta Titei 1 ce face parte din fascicolul de conducte SP Sud ndash; SP Port a societatii Oil Terminal Constanta. Potrivit Oil Terminal, in data de 5 martie 2018, in jurul orei 13.00 pe fascicolul de conducte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, asa cum a sustinut fostul presedinte Traian Basescu, dupa ce la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat…

- Formatia Concordia Chiajna a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata sambata, pe teren propriu, cu echipa Sepsi Sfantu Gheroghe, in prima etapa a play-out-ului Ligii I. Ramasi in zece jucatori dupa eliminarea lui Oliveira, in minutul 42, oaspetii au egalat la ultima faza a meciului,…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Atat la nivel national, cat si in Galati, clientii Telekom au avut astazi de suferit din cauza problemelor tehnice aparute la serviciile de voce si date mobile. Compania Telekom a anuntat ca: ”Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica, o parte dintre clientii Telekom pot intampina dificultati…

- O batrana in varsta de 77 de ani, cu domiciliul in Bucuresti, dar stabilita de mai mult timp in Suceava, a ajuns in atentia politistilor dupa ce a fost acuzata de mai multe furturi din supermarketuri. De la imbracaminte, bunuri alimentare si pana la bauturi alcoolice, nimic nu scapa batranei care, potrivit…

- Noaptea trecuta a fost una fatidica pentru doi barbați de 34 și 39 de ani: trupurile acestora au fost gaite carbonizate dupa ce o casa din localitatea Ciocârlia a luat foc! Echipele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cele doua victime, locuința fiind…

- Al Ain conducea cu 2-0 la pauza, dar trupa lui Reghe a egalat prin golurile ungurului Balasz Dzsudzsak, din minutele 68 si 71. Ultimul sfert de ora a fost insa catastrofal pentru Al Wahda, care a incasat nu mai putin de patru goluri, pierzand astfel la scor de tenis, 2-6. Mai mult, Al Wahda a incheiat…

- Staff-urile celor 32 de echipe calificate la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, din Rusia, s-au aratat, miercuri, mai degraba increzatoare in privinta asistentei video in arbitraj (VAR), FIFA urmand sa decida, sambata, daca aceasta tehnologie va fi utilizata pe durata competitiei, informeaza AFP.…

- Prima ocazie si-au trecut-o in cont gugulanii, in minutul 10, cand Negrei a executat o lovitura libera de la 22 de metri, in stanga portarului, insa Nedelcea a respins in corner, de langa bara. Lovitura de colt a fost executata de acelasi Negrei, iar Imbre a trimis cu capul, din 6 metri,…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la iesirea din localitatea clujeana Poieni, unde un autoturism care circula spre Oradea a patruns pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR, iar in urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina care circula in…

- Dinamo Bucuresti a invins CSM Bucuresti cu 26-25 intr-un meci din cadrul etapei a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana en-titre a avut o revenire de senzatie in partea secunda, dupa ce la pauza a fost condusa cu sapte goluri. Dinamo Bucuresti a facut un joc total opus celui…

- La ora 12.40 s-a reluat circulatia cu locomotive Diesel si pe firul II Ploiesti Vest – Ploiesti Sud si pe liniile 3-4-5 din statia Ploiesti Vest, informeaza CFR Infrastructura. Echipele feroviare actioneaza in continuare pe firul I pentru scoaterea partilor deja taiate din pasarela, dupa care personalul…

- Un tanar de 26 de ani, din Motru, s-a ales luni cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, parintii lui fiind raniti intr-un accident produs de el. „Din verificarile efectuate de politisti la fata locului, s-a constat...

- Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, duminica, dupa derbiul cu Dinamo, scor 2-2, ca FCSB a dominat jocul de la un capat la altul si s-ar fi putut impune daca ar fi egalat mai repede."O partida pe care am dominat-o de la un capat la altul. Am reusit sa punem presiune pe cei de la Dinamo. Ne-am…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, duminica seara, dupa meciul cu Dinamo, incheiat cu scorul de 2-2, ca formatia sa putea chiar sa castige daca reusea sa egaleze mai repede. "A fost o partida pe care am dominat-o pe toata durata jocului. Am reusit sa punem presiune pe adversari,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a remarcat atitudinea jucatorilor sai din finalul jocului cu Dinamo, incheiat la egalitate, scor 2-2, considerand ca daca mai avea la dispozitie cateva minute, formatia sa ar fi putut sa castige.

- LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. Meciul Real Madrid - PSG, din Champions League, se joaca, miercuri, pe" Santiago Barnabeu", in prima manșa a optimilor de finala din Liga Campionilor, LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa cadideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal „ca urmare a discutiilor, a telefoanelor si a mesajelor primite”. Convins sa intre in lupta cu Razvan Burleanu, actualul sef de la „Casa Fotbalului”, „Kaieserul” a trecut la actiune.

- Atât la Constanța, cât și în județ, iarna este, din nou, la ea acasa. Echipele de la Direcția Regionala De Drumuri și Poduri Constanța acționeaza pe drumurile naționale și pe autotrazi, pentru ca traficul rutier sa se desfașoare cu mai puțina dificultate. Revenim…

- Dinu Pescariu a oferit prima reacție la Romania tv, in emisiunea lui Victor Ciutacu, urmare dezvaluirilor Evz . Reacția vine dupa ce, jurnalistul Dan Andronic a devolat legatura lui Kovesi cu Dinu Pescariu și denunțurile din Dosarul Microsoft.

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost pus in mare dificultate astazi, de jurnalistii prezenti la Inalta Curte. Luat cu asalt cu intrebari, politicianul a dat din colt in colt cand a fost nevoit sa vorbeasca despre numirea controversata a fostei garzi de corp a controversatului personaj Nicu Gheara,…

- La 3 februarie, in Siria, rebelii au doborat un avion rusesc Su-25. Pilotul a reușit sa se catapulteze, dar a murit la scurt timp dupa aterizare. Unii experți, inclusiv ruși, vad o legatura intre pierderea de vineri a avionului in Siria și acțiunile militare ale Turciei in regiune, suspectand o noua…

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane de euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- Gica Hagi a aliniat in meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, un prim "11" cu o medie de varsta de 21,7 ani, insa spune ca echipa sa nu a resimțit nicio presiune. "Important e ca echipa a facut un meci foarte bun, meritam sa caștigam. Am dominat Astra și am aratat un fotbal foarte bun. Din pacate pentru…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- FC Ripensia Timișoara a facut egal cu formația din zona a Centrului Național de Pregatire. Jocul amical disputat pe terenul sintetic al Bazei 2 Politehnica s-a incheiat 2-2 dupa ce tanara formație din Liga a III-a a deschis scorul. Sub comanda lui Paul Codrea a ajuns inca un mijlocaș care a inceput…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- O fetita de 5 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un baiat de 13 ani, care conducea un tractor pe sosea. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 139, in localitatea bihoreana Ferice, comuna Buntesti. „Un minor de 13 ani, din Ferice, in timp…

- Echipajele de salvare intervin la aceasta ora în localitatea Ovidiu unde un barbat a cazut într-un puț de 12 m adâncime! Barbatul are 44 de ani este conștient și coopereaza cu echipa de salvare! UPDATE: Dupa mai bine de o ora în care pompierii s-au chinuit sa…

- Omul legii a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate in mod ilegal si influentarea declaratiilor. Cumnatul politistului, inculpat si el in acelasi dosar, a primit o pedeapsa cu suspendare pentru lipsire de libertate si a fost obligat sa pesteze munca in folosul comunitatii.

- Formația Benfica Lisabona a obținut cu greu un punct in derbiul disputat ieri seara, pe „Estadio da Luz”, in compania lui Sporting Lisabona, in etapa a 16-a din prima liga a Portugaliei. Oaspeții au deschis scorul prin Gelson Martins (’18), ...

- Cu Vlad Chiricheș pe teren din primul minut, liderul din Serie A, Napoli, a pierdut surprinzator, scor 1-2, partida disputata ieri seara, pe „Stadio San Paolo“, in fața echipei Atalanta (locul 9), din sferturile de finala ale Cupei Italiei. Oaspeții ...

- In dimineața zilei de 1 ianuarie 1959, dictatorul Fulgencio Batista a fugit din Cuba in Republica Dominicana, renunțand astfel la putere. Prin fuga sa “Revoluția Cubaneza”, condusa de Fidel Castro și Che Guevara, a invins și a instaurat primul regim comunist din emisfera vestica. Lovitura de grație…

- Accident mortal Calea Baciului – 25.12.2017 Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare a masurilor specifice la evenimentele publice, pe timpul perioadei libere ce a marcat Sarbatorile de Craciun. Misiunile pompierilor militari clujeni sunt raportate pentru…

- Esalonul secund a intrat in vacanta pana la finalul lunii februarie, atunci cand se va relua cu a treia etapa a returului, in care se va disputa si marele derby dintre primele doua clasate, Dunarea Calarasi si AFC Hermannstadt. Runda cu numarul 22 are ca data oficiala de disputare ziua de 24 februarie,…

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Construcția a necesitat achizitionarea a mii de blocuri de gheața dintr-un rau inghețat din apropiere, impreuna cu un amestec de zapada și gheața. Hotelul ofera 15 camere care includ camere calde, camere de gheața sub-zero, un bar de gheața, piese de arta, precum și o sala de ceremonii potrivita pentru…

- Deși batran, Moș Craciun nu a putut sta pe margine la ultimul antrenament din 2017 al fetelor și baieților de la Academic Craiova, desfașurat in Sala „Voința“, și s-a bagat la joc. Pofta de fotbal i-a venit inainte de ședința ...