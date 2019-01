Stiri pe aceeasi tema

- Cei care aleg sa petreaca noaptea dintre ani la Alba Iulia, sunt așteptați sa se bucure impreuna in Piața Cetații. Ca in fiecare an, autoritațile locale au pregatit un foc de artificii, acompaniat de muzica. Citește și Mesaje de Anul Nou 2019 * Felicitari de Anul Nou 2019 * Mesaje de Revelion 2019 *…

- Statuia lui Isus Mantuitorul, monument emblematic al orasului Rio de Janeiro si al Braziliei, va fi iluminata cu proiectii 3D pentru a marca sarbatoarea Anului Nou, spectacol la care sunt asteptate sa asiste 2,7 milioane de persoane pe plaja Copacabana, potrivit AFP. Gratie unei tehnici denumite ''videomapping''…

- Celebra cântareata braziliana Miúcha, sora faimosului cântaret Chico Buarque, a murit la vârsta de 81 de ani, într-un spital din Rio de Janeiro, din cauza complicatiilor provocate de un cancer cu care fusese

- Celebra cantareata braziliana Miucha, sora faimosului cantaret Chico Buarque, a murit la varsta de 81 de ani, intr-un spital din Rio de Janeiro, din cauza complicatiilor provocate de un cancer cu care fusese diagnosticata in urma cu mai multi ani, potrivit Agencia Brasil.

- La trecerea dintre ani, in centrul orașului Gherla are loc tradiționalul foc de artificii. Locuitorii orașului sunt invitați sa sarbatoreasca cu muzica și șampanie intrarea in noul an 2019. Evenimentul tradițional este organizat de primaria și consiliul local Gherla. Noaptea dintre ani se anunța placuta,…

- Primaria Vaslui va organiza și in acest an Revelionul in Piața Civica a municipiului, la care sunt așteptate cateva mii de vasluieni dornici sa ciocneasca o cupa de șampanie. Programul oferit de autoritați va fi susținut de formații și artiști locali de muzica și dans, iar la miezul nopții cerul va…

- Celebra cantareața de muzica populara, Maria Loga, a trecut printr-o drama cumplita. toata viața i-a fost urmarita de blesteme, cei doi soți au tradat-o pe rand și chiar i-au fost rapit fiicele.

- AZn acest an, catedra CoregraficAƒ ai Academiei de MuzicAƒ, Teatru E™i Arte Plastice A®mplineE™te 30 de ani de activitate. Astfel, A®n data de 10 noiembrie, la Palatul NaE›ional, cu suportul Ministerului EducaE›iei, Culturii E™i CercetAƒrii, va fi organizat un concert jubiliar grandios unde veE›i putea…