Rinoplastie fara operatie? Dr. Iancu Morad explica procedura!

Stiri pe aceeasi tema

- Cream si sora ei, Paula, si-au facut Baby Botox. Medicul lor, Iancu Morad, explica de ce au acum tenul impecabil! Cele doua surori sunt adeptele tratamentelor de infrumusetare minim-invazive recomandate de dr. Iancu Morad, iar, de aceasta data, au apelat la doua solutii cu rezultate imediate: Dermapen…

- Implantul fesier cu silicon: Dr. Iancu Morad explica in ce mod se realizeaza! In special avand si ca reper faptul ca, peste ocean, cele mai apreciate vedete pe social media isi expun cu mandrie o astfel de silueta voluptoasa. Inovatile tehnologiei fac ca aceasta procedura sa se desfasoare acum foarte…

- "In legatura cu comunicarea, poate gresesc sau nu, habar nu am, dar nu cred ca si nici nu am vrut sa fac din asta un caz national. O consider o chestiune, totusi, personala. Un alt motiv a fost ca nu am vrut sa tulbur activitatea spitalului de acolo. In legatura cu spitalul privat, in primul rand e…

- Peste 30 de persoane ranite in timpul unui incendiu urmat de mai multe explozii, la fosta Uzina de Materiale Fotosensibile din Targu Mures, care a necesitat activarea planului rosu de interventie este scenariul unui exercitiu organizat, vineri, in cadrul primului Congres National cu participare Internationala…

- A fost mobilizare generala la spitalul Sanador, pentru salvarea vieții Andreei Balan. Dupa ce artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul cezarienei, directorul instituției a venit imediat de acasa, pentru a intra in operație.

- Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, in administrat necorespunzator, poate fi mortal celor mici. Tudor Ciuhodaru, specialist in Medicina de Urgenta, trage un semnal de alarma asupra abuzului de paracetamol in randul copiilor.…

- Libertatea continua dezvaluirile despre Raluca Barsan, ”ginecologul” fara facultate de la Spitalul Județean Ilfov. Dupa ce ieri au dezvaluit ca aceasta femeie care nu a terminat Medicina, jurnalistii Libertatea.ro au descoperit ca ea nu a luat nici macar examenul de Capacitate. Și totuși, Barsan a intrat…

- Andreea Berecleanu a divortat de Andrei Zaharescu dupa 15 ani de mariaj si s-a implicat rapid intr-o noua relatie. Prezentatoarea tv se iubeste de ceva timp cu medicul estetician, Constantin Stan. Andreea Berecleanu s-a lasat pe mana medicul estetician, Constantin Stan, din 2011, cand a apelat la…