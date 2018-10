Stiri pe aceeasi tema

- Vamesii vietnamezi au confiscat vineri 32 kilograme de coarne de rinocer expediate pe zbor comercial din Africa de Sud, au informat autoritatile, citate de DPA. Cele 12 coarne de rinocer au fost descoperite intr-un pachet transportat de un zbor al companiei Qatar Airways de la Johannesburg, prin Doha,…

- Circulatia rutiera este restrictionata, luni dimineata, pe a doua banda a Autostrazii A10, pe sensul Aiud – Turda, din cauza unui accident rutier care a avut loc intre o autoutilitara si o masina, o persoana fiind ranita grav.

- In apropierea municipiului Ramnicu Valcea a avut loc vineri dupa-amiaza un accident rutier in urma caruia un TIR a ajuns in sant. Potrivit informatiilor furnizate, soferul a fost intepat de o albina, motiv pentru care a pierdut controlul volanului.

- Timp de mai multe saptamani, presa din intreaga lume a acuzat-o pe Dani Vitale, una dintre dansatoarele lui Demi Lovato, ca i-ar fi dat actritei droguri si ca din cauza ei cantareata a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a luat o supradoza. Dani Vitale a afirmat inca de la inceput ca totul este fals…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, joi seara, pentru salvarea unei persoane aflate in pericol, in mare, in statiunea Eforie Nord, in dreptul digului Belona. Echipa de interventie s-a deplasat in zona respectiva…

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…

- O seniltata si o ambulanta terapie intensiva mobila se deplaseaza in acest moment spre statiunea Mamaia in dreptul hotelul Iaki, unde o persoana s ar fi innecat. Din primele informatii, persoana ar fi fost scoasa la mal de turistii aflati pe plaja dar are nevoie de ingrijiri medicale. ...

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite intr-un accident produs pe DN 6, marți dimineața, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. „Accidentul a avut loc la iesirea din comuna Teregova spre Caransebes, putin dupa ora 1,00. Cauza producerii…