- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, i-a adus miercuri un omagiu astrofizicianului Stephen Hawking, "un spirit stralucit si extraordinar", care a murit cu cu cateva ore mai devreme la domiciliul sau din Cambridge, relateaza AFP si Press Association. "Profesorul Stephen Hawking a fost un spirit stralucitor…

- Renumitul fizician si scriitor britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Autorul a numeroase teorii care au facut revolutie in astrofizica si astronomie, s-a stins in propria locuinta din Cambridge, dupa o lunga lupta cu o grava maladie neurologica, de care

- Pana sa afle daca va fi validata candidatura sa la functia de presedinte executiv al PSD-ului, Nicolae Banicioiu a venit, vineri dimineata la sedinta conducerii partidului, in care se analizeaza dosarele aspirantilor la functiile de la varful formatiunii social-democrate. Raspunzand unor intrebari,…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere germane, despre care s-a relatat miercuri, este „in plina desfasurare”, a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP. „Acesta este un atac cibernetic…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta.

- Sir Paul McCartney i-a adus duminica un omagiu raposatului membru al trupei The Beatles, George Harrison, in ziua in care acesta ar fi implinit 75 de ani, relateaza Press Association. Harrison a murit in 2001 la varsta de 58 de ani, dupa o lunga lupta cu cancerul. Pentru a marca…

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie.

- O scrisoare "extrem de rara" semnata de toti cei patru membri ai trupei The Beatles ar putea obtine pana la 12.000 de lire sterline la licitatie, informeaza Press Association. Scrisoarea batuta la masina si adresata DJ-ului Paul Drew din Atlanta, care a calatorit impreuna cu trupa, a fost semnata de…

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Un Mercedes negru din 1984, care i-a apartinut muzicianului britanic George Harrison, va fi vandut la licitatie luna viitoare cu un pret de circa 40.000 de lire, potrivit estimarilor, informeaza Press Association. Fostul membru The Beatles a modificat masina Mercedes 500 SEL AMG…

- Un barbat din Strașeni, membru al unei grupari criminale, care avea rol de așa-numitului supraveghetor, a fost reținut. Acesta, impreuna cu complicii sai, prin șantaj estorcau bani sub diferite pretexte inventate, amenințandu-i cu violența fizica și moarte, banii fiind destinați pentru așa-numitul…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- Imediat dupa discursul amplu pe care nu l-a rostit si dupa intilnirile de taina pe care Primul Ministru Dancila nu le-a avut la Buxelles, UE a inteles, smerita: Romania e guvernata cu o competenta care exclude timpul pierdut. Viorica Dancila nu are zile si deplasari de irosit.

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dezvaluit noi detalii despre nunta lor care va avea loc pe 19 mai. Potrivit acestora ceremonia religioasa va avea loc la Capela St George, la castelul Windsor, la amiaza, scrie BBC News. La ora 13:00 cei doi vor calatori prin Windsor, Berkshire, intr-o caleașca. Palatul…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Ducele si ducesa de Cambridge au avut parte de o primire calduroasa joi in Norvegia, a doua etapa din turneul lor oficial din tarile nordice, informeaza Press Association. Avionul privat al printului William si ducesei Kate a aterizat joi la o baza aeriana militara din apropiere de Oslo.…

- Cea de-a doua zi din turneul regal in Suedia a fost una plina pentru Ducele și Ducesa de Cambridge. Regalitațile britanice au participat la mai multe activitați pe parcursul zilei, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și Prințul Daniel, iar seara s-a incheiat cu un alt dineu regal. Kate a purtat…

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…

- Aflați intr-un turneu de patru zile in Suedia și Norvegia, ultimul inainte ca ducesa sa dea naștere celui de-al treilea ei copil, Ducii de Cambridge au surprins prin ținutele lor de iarna alese pentru o vizita la un meci de hochei in Stockholm. Kate Middleton, in special, a aparut foarte gros imbracata…

- Ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa, "nu este un necunoscut, fiind rectorul unei universitati, si, pentru a fi protejat, a devenit membru de partid", a declarat duminica liderul PSD Suceava, deputatul Ioan Stan, citat de Agerpres.

- Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut și respectat pe Neagu Djuvara pot sa-l omagieze și sa se roage pentru odihna sufletului sau dupa urmatorul program:…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea citat de Agerpres.ro. Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului,…

- In trecut, copiii familiilor regale britanice, care erau crescuti aproape in exclusivitate de guvernante, nu se intalneau niciodata cu oameni simpli si isi petreceau timpul studiind istorie, latina sau greaca. Acum, insa, parintii de vița nobila incearca sa iși integreze odraslele cat mai mult in societate,…

- Ducele de Cambridge s-a intalnit cu fosti miliatari la spitalul pentru copii Eveline din Londra, in sprijinul initiativei Step Into Health, program care va ajuta veteranii sa se reintegreze in viata civila.

- Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu postat pe YouTube in primavara anului 2017, ca Iranul si Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Dancila, nominalizata de PSD pentru functia...

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association. Pana in prezent se…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Donald Trump a dovedit ca este un președinte diferit fața de predecesorii sai, ceea ce a condus la o dezaorsare a conflictului dintre SUA și Coreea de Nord, este deparere profesorul universitare de la Cambridge, John Nilsson-Wright.

- Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul lui 2018 avea sa vina cu schimbari in viața micuței Charlotte, care a inceput gradinița pe 4 ianuarie. Prințul William și Ducesa Kate au insoțit-o pe in prima zi de gradinița pe mezina, care urmeaza sa implineasca 3 ani in luna mai…

- Astazi, 4 ianuarie, este prima zi de gradinița a frumoasei Prințese Charlotte. Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul de an 2018 avea sa vina cu schimbari in viața prințesei care va pași pentru prima data intr-o clasa de la gradinița. Este prima zi de gradinița a Prințesei…

- A fost membru al juriului “Bravo, ai stil!” timp de 3 sezoane, iar acum a decis sa se retraga din show-ul de moda și de pe micile ecrane, iar motivul este unul destul de intemeiat. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, ai stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania,…

- Fostul tobosar al formatiei The Beatles, Ringo Starr, dar si Barry Gibb din trupa Bee Gees si actorul Hugh Laurie se numara printre personalitatile care au primit titlul de cavaler din partea Coroanei Britanice, conform listei traditionale cu distinctii regale de Anul Nou publicata vineri, relateaza…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…