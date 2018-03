Rihanna: Snapchat, vinovat de rusinea victimelor violentei domestice

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Bacau Miron-Alexandru Smarandache a salutat adoptarea noilor prevederi privind protejarea victimelor violentei in familie, si a cerut, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, lamuriri suplimentare referitoare la modificarile…

- Angajatele Centrului de zi pentru copii „Arnsberg” din Alba Iulia si femeile aflate cu copiii la tratament in acest centru au fost informate de catre politisti cu privire la modalitatile de prevenire a violentei domestice si la instrumentele juridice pe care le au la indemana in caz de agresiune. In…

- Vedeta inca din copilarie, Ariana Grande nu poate trece nerecunoscuta, oricunde s-ar aflsa. Parul lung, saten, prins intr-o coada de cal perfecta, o da de gol la orice aparitie. Acum asta s-a schimbat, pentru ca tanara a decis sa devina blonda.

- La Cluj va funcționa primul centru de consiliere pentru victimele violentei domestice Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Olah Emese, centrul va oferi victimelor violentei domestice posibilitatea unei consilieri psihologice si chiar sprijinului necesar pentru a-si reface viata. "La…

- Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Olah Emese, centrul va oferi victimelor violentei domestice posibilitatea unei consilieri psihologice si chiar sprijinului necesar pentru a-si reface viata. "La sfârsitul anului 2018 sau cel mai târziu la începutul…

- Cantareata australiana Kylie Minogue va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda in cea de-a doua parte a anului, informeaza joi Press Association. Artista, cunoscuta pentru spectacolele extravagante si vestimentatiile impresionante, va porni in turneu in septembrie si octombrie, pentru promovarea…

- Rihanna a schimbat prexiul pe 20 februarie, așa ca a meritat o petrecere luxoasa la celebrarea a 30 de ani. Și-a sarbatorit ziua de naștere impreuna cu familia și prietenii apropiați, dar la petrecere au fost și invitați de seama, Toni Braxton insa-și cantand pentru Riri. Pentru ca ziua ei de naștere…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Cantareata americana Rihanna (30 de ani) a fost surclasata in topul celor mai multe videoclipuri care au depasit 100 de milioane de vizualizari. Noul record este detinut in prezent de un personaj animat, o gaina.

- La doar 19 ani, a cucerit lumea cu hitul ''Umbrella'', punct de plecare al unei cariere de succes in muzica. La 20 februarie, Rihanna a implinit 30 de ani, varsta la care este deja un "icon" global si este implicata intr-o ampla gama de activitati, de la moda si cosmetica si pana la…

- Mai e nevoie de vreo descriere? E cineva care nu știe cine e Rihanna? I-ai ratat vreun hit? Noi nu credem, insa ce, probabil, nu știi despre faimoasa cantareața e ca vindea haine și bomboane pe strada, cand era mica. In timp, a devenit cea mai celebra artista de pe tot mapamondul. Lumea ii fredoneaza…

- Viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a vorbit despre importanta majora pe care o are ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice. Mai mult, viceprimarul municipiului Targoviste, Monica Ilie a tinut sa puncteze cateva aspecte foarte…

- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru protecția victimelor infracțiunilor, principala infracțiune vizata fiind violența domestica. Conform acestui proiect de lege, instanțele vor fi obligate sa aiba sali de așteptare separate pentru victime și agresori. Legea a fost adoptata cu unanimitate,…

- Viceprimarul municipiului Targoviște, Monica Ilie a vorbit despre importanța majora pe care o are ordinul de protectie provizoriu (OPP), un instrument util pentru apararea victimelor violentei domestice. Mai mult, viceprimarul municipiului Targoviște, Monica Ilie a ținut sa puncteze cateva aspecte…

- "In cadrul Parlamentului European m-am aplecat personal asupra unui fenomen caruia ii cad victime multe romance - traficul de persoane. Stiu ca depuneti eforturi pentru combaterea acestui flagel si va rog sa intensificati aceste eforturi si accentuati componenta de prevenire", a transmis Dancila,…

- Este important de știut ca faptele de violența domestica pot fi: omorul, tentativa de omor, loviri și alte violențe, vatamare corporala, lipsire de libertate, amenințare, harțuire ș.a. Numai anul trecut s-au inregistrat 84 de omoruri. M.A.I. impreuna cu celelalte instituții a facut demersurile pentru…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat ca in urma unei interpelari adresate Ministerului Muncii și Justiției Sociale a primit confirmarea ca Botoșaniul se afla pe lista prioritara privind dezvoltarea unei rețele de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice.

- Cantaretele si trupele feminine au obtinut un numar semnificativ de premii miercuri, la Londra, in cadrul ceremoniei organizate de prestigioasa publicatie muzicala New Musical Express (NME), o tendinta apreciata de artistii prezenti la eveniment, in contextul valului de acuzatii referitoare la hartuire…

- Un studiu realizat de INSCOP Research arata ca, in Romania, la fiecare 30 de secunde o femeie este batuta, ceea ce inseamna ca, zilnic, aproape 3.000 de femei sunt agresate, de aceea, romanii sunt chemati sa se alature unui manifest impotriva violentei domestice. Pe 14 februarie, cand lumea sarbatorește…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Guvernul vine cu noi soluții pentru combaterea violenței in familie. Astfel, s-a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violenței domestice, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu.

- Bianca Rus a facut primul pas spre o silueta de vis, scrie click.ro. Motivata de iubitul ei Antonio, cu care urmeaza sa se casatoreasca civil in luna mai, cantareata si-a luat inima in dinti si si-a taiat stomacul. Citeste si O vedeta de la noi si-a micsorat stomacul IN SECRET. A slabit deja…

- Un barbat de 35 de ani a fost ridicat de mascați și polițiști dupa ce și-a creat o identitate falsa pe Facebook, pretinzand ca este o cantareața din Republica Moldova, și a convins un barbat din Timișoara sa ii trimita peste 20.000 de lei.

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune luni o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, potrivit Agerpres.

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune luni o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada. Citeste si: proiect_1246840.html">Vesti PROASTE pentru soferi: Unele AMENZI…

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infiidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune, luni, o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, potrivit Agerpres.

- VIOLENȚA domestica, ceea ce pare mai degraba o sintagma ciudata, facand referire la VIOLENȚA IN FAMILIE, ramane, din pacate un FENOMEN! Și... pe la noi. Nu degeaba, in urma cu un an, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu a decis inființarea unui centru specializat de protecție…

- Moartea Nicoletei trezeste guvernantii ! REACTII… Cazul Nicoletei Botan, vasluianca ucisa, saptamana trecuta, de fostul sot, a impresionat si pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Aceasta a declarat, ieri, ca se cauta solutii legislative ca bratarile de protectie sa fie folosite si in situatiile de violenta…

- Cand ești un star precum Rihanna, nici macar nu trebuie sa-ți iresești energia cu fotografii la panou. Rihanna a sarit peste apariția de pe covorul roșu la cea de-a 60-a gala a Premiilor Grammy. Cantareața in varsta de 29 de ani a venit direct pe scena pentru a primi un trofeu important alaturi de Kendrick…

- Williw Spence, un tanar de 18 ani din Statele Unite, a devenit vedeta pe internet dupa ce a interpretat un cover al piesei Diamond, cantata de Rihanna. Momentul a fost surprins de un coleg de clasa al baiatului, ei aflandu se in sala de sport a scolii unde invata.

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Fiica acesteia, Anamaria Prodan, nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni.

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- Cantareata de muzica populara Roberta Opre a ajuns vineri seara, la Urgente cu capul spart in urma unui scandal petrecut intr-un club din Cluj-Napoca. Artista spune ca ea si sotul ei au fost agresati de mai multi luptatori MMA printre care se afla si un politist.

- Cantareata soul Anita Baker, cunoscuta ca membra a grupului Chapter 8 si premiata de opt ori cu Grammy, si-a anuntat retragerea si va incepe, in luna martie a acestui an, un turneu de adio.Cu o activitate solo de peste trei decenii, zvonuri despre retragerea lui Baker au aparut in urma cu…

- Rihanna a publicat o fotografie cu Tavon Kaiseen Alleyen pe Instagram, aducandu-i astfel un omagiu varului ei care a fost impuscat marti, la scurt timp dupa ce au petrecut Craciunul impreuna. Cantareata face un apel pentru a pune capat violentelor cu arme, potrivit nme.com."Nu pot sa cred…

- Rihanna a publicat pe Instagram o fotografie cu varul sau, Tavon Kaiseen Alleyen. Acesta a fost impuscat marti, la scurt timp dupa ce au petrecut Craciunul impreuna, iar diva i-a adus un omagiu. Cantareata face un apel pentru a pune capat violentelor cu arme, potrivit nme.com.

- Rihanna trece prin momente dificile. Cantareața este in doliu, dupa ce varul ei, in varsta de doar 21 de ani, a fost impușcat mortal in Barbados, de un barbat care a fugit de la fața loculuil, relateaza Daily Mail. Rihanna a publicat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii cu varul ei, Tavon…

- Celebra cantareața Rihanna este in doliu. Unul dintre verișorii artistei a murit. Anuntul trist a fost facut chiar de artista, pe conturile de socializare ale artistei. Ravon Kaiseen Alleyne, verisorul Rihannei in varsta de 21 de ani, a fost impuscat mortal in Barbados, iar la scurt timp celebra artista…

- Anul 2017 a marcat, in judetul Mures, continuarea cercetarii si inovarii in domeniul medical si introducerea de proceduri medicale de interventie unice in tara, insa a insemnat si un reviriment in privinta legiferarii protejarii victimelor violentei domestice, dupa inregistrarea a doua evenimente tragice.…