Rihanna și-a dat tatăl n judecată Rihanna și-a dat tatal în judecata și îl acuza ca se folosește de numele ei pentru a-și ajuta propria afacere, potrivit BBC.

Rihanna afirma ca tatal ei, Ronald Fenty, și partenerul acestuia de afaceri au sugerat ca ea ar avea o legatura cu compania lor, Fenty Entertainment. Artista are propriul sau brand, Fenty, sub care a lansat o gama de produse cosmetice și spune ca asocierea cu numele firmei tatalui ei induce în eroare publicul, dând impresia ca ea ar avea legatura cu aceasta firma.

Rihanna a cerut ca instanța sa îi interzica tatalui ei sa foloseasca numele…

