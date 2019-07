Rihanna a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare dupa ce a aparut pe corperta revistei Harper’s Bazaar din China. In fotografie, cantareața din Barbados apare ținand in mana un evantai chinezesc și poarta o rochie moderna la care a accesorizat o curelușa roșie. In alta fotografie, solista de 31 de ani apare... Read More Post-ul Rihanna, reacții in urma apariției pe coperta revistei Harper’s Bazaar din China apare prima data in TaBu .