- Rihanna (31 de ani) a fost desemnata de revista Forbes cea mai bogata cantareata din lume, artista reusind sa stranga o avere impresionanta chiar daca nu a mai lansat un album de trei ani.

- La nivel general, cu o avere de 600 de milioane de dolari, Rihanna ocupa locul al 37-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare. In ceea ce priveste cantaretele, Rihanna este urmata in top de Madonna (locul 39), cu 570 de milioane de dolari, Celine Dion (locul 46), cu 450 de milioane…

- Cantareata americana Madonna va incepe turneul pentru promovarea noului sau album, ''Madame X'', cu trei spectacole in zilele de 16, 18 si 19 ianuarie 2020 la Coliseo din Lisabona, orasul care a inspirat cateva dintre ritmurile de pe ultima sa productie discografica, scrie agerpres.

- Cantareata canadiana Celine Dion a anuntat miercuri ca va lansa, toamna aceasta, „Courage“, cel de-al 27-lea album de studio din cariera, dar si un turneu mondial pentru promovarea discului.

- Cantareata pop Celine Dion a anuntat miercuri lansarea unui turneu mondial si a unui nou disc, intitulat ''Courage'', album despre care a dezvaluit ca a fost inspirat de viata sa dupa decesul sotului, relateaza Reuters. Dion, in varsta de 51 de ani, a facut publica vestea…