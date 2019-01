Stiri pe aceeasi tema

- Diva pop Rihanna se pregateste sa isi lanseze propria marca de lux impreuna cu grupul international LVMH, a anuntat joi presa de specialitate, scrie AFP preluata de news.ro.Vedeta nascuta in Barbados, care deja detine brandul de succes Fenty, este in negocieri cu gigantul francez, proprietarul…

- Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries, a fost gasita fara viața, in camera unui hotel londonez. Avea doar 46 de ani. Cantareața a murit inecata in cada, intoxicata cu alcool, potrivit raportului medicilor legiști britanici, facut public in septembrie anul trecut. La…

- Rihanna nu se dezice de statutul de diva. Vedeta din Barbados a angajat modele care seamana cu ea doar ca sa incerce noi stiluri de sprancene și sa vada care ii plac. Veți rade, probabil, dar e o munca grea pentru cantareața. Am vazut-o pe Riri cu sprancene groase, pline, cu sprancene subțiri, arcuite…

- Fashion-editorul Iulia Albu și-a spus parerea despre una dintre cele mai recente apariții publice ale lui Carmen Bruma. Carmen Bruma a ales sa poarta o rochie lunga, de culoare alba la un eveniment monden la care a participat zilele acestea. Ținuta a fost comentata de Iulia Albu, pe blogul ei. „Carmen…

- O artista bolnava de leucemie a ramas insarcinata dupa ce l-a visat pe Iisus Hristos. Vedeta a venit in direct la "Star Matinal" si a povestit cat de greu a fost incercata de viata si cum a reusit sa mearga mereu mai departe cu capul sus.