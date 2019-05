Rihanna își face casă de modă, în parteneriat cu LVMH In timp ce fanii Rihannei (31 ani) așteapta noutați muzicale, diva din Barbados anunța o colaborare impresionanta – urmeaza sa se lanseze in moda de lux, cu o colecție creata in parteneriat cu LVMH. Noua casa de moda se va numi simplu, „Fenty”, dupa numele de familie al artistei. Rihanna și LVMH vor prezenta in premiera noua colecție, la Paris Colecția creata de cantareața, alaturi de unul dintre cele mai mari branduri din industria de moda, LVMH, urmeaza sa fie prezentata la Paris, pe 22 mai. „A fost ceva cu adevarat special pentru mine sa creez o colecție la acest nivel. Am primit o șansa unica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, care înca de duminica sufera de un virus stomacal, spune ca se simte ''putin mai bine'', dar ca nu are un sentiment ''super-pozitiv'' din punct de vedere fizic înaintea debutului la turneul Masters 1.000 de la Madrid, transmite Agerpres.Nadal,…

- Criza terenurilor agricole din orase este atat de mare incat unii pun legume si in cimitire. Avem un exemplu la Buzau, unde o mica parcela cultivata cu ceapa verde langa mormintele din cimitirul evreiesc a inceput sa atraga atentia trecatorilor. Multi isi fac cruce si se intreaba cine poate manca legume…

- Unitatile medicale din judetul Brasov vor beneficia de investitii importante pentru modernizare si dotare cu echipamente medicale, a declarat marti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care s-a aflat intr-o vizita de lucru in judet. „Brasovul, din punct de vedere medical, trebuie sa inceapa sa reprezinte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit luni despre captura de droguri descoperite zilele trecute in judetul Tulcea, subliniind ca, din punct de vedere cantitativ, este a doua captura ca insemnatate in Romania. "Noi ne bucuram totusi ca este o captura, daca nu ma insel, cantitativ, a doua…

- Rihanna a dat in judecata un salon de infrumusețare din Hamburg, Germania, din cauza denumirii acestuia. Potrivit agenției DPA, citata de Tellerreport , cantareața a decis sa dea in judecata salonul din Hamburg care a fost numit „Rihana Lami”. Avocații artistei deja au depus plangerile in instanța.…

- Ionuț Chirila (53 de ani) a surprins pe toata lumea cand a ales cel mai bun antrenor din Liga 1 in persoana lui Eugen Neagoe (51 de ani), tehnicianul lui Sepsi Sf. Gheorghe. Fostul antrenor de la Chiajna susține ca Neagoe e singurul din Liga 1 care i-ar pune probleme „din punct de vedere al tacticii".…