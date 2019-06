Rihanna, cea mai bogată cântăreață din lume Rihanna a devenit cea mai bogata cantareața din lume, cu o avere estimata la 600 milioane dolari, a anunțat revista Forbes. Astfel, artista in varsta de 31 de ani le-a depașit pe Madonna (570 milioane dolari), Celine Dion (450 milioane dolari) și Beyonce (400 milioane dolari). Potrivit jurnaliștilor de la Forbes, cea mai mare parte din averea Rihannei provine din turnee și vanzari de discuri. De asemenea, veniturile ei au crescut exponențial odata cu lansarea colecțiiilor de lenjerie de moda și de cosmetice care ii poarta numele. Robyn Rihanna Fenty este prima femeie de culoare care conduce o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

