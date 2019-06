Stiri pe aceeasi tema

- "Cand am inceput tenisul de masa am visat la rezultate mari, dar finala unui Campionat Mondial nu stiu daca a fost in mintea mea. Este un vis devenit realitate si sunt mandru ca am ajuns in finala cu prietenul meu Alvaro. Este un sentiment extraordinar si sper ca aceste rezultate sa demonstreze ca…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins ca inadmisibila plangerea lui Alexander Bogdan Adamescu in legatura mandatul de arestare in lipsa, emis la solicitarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in legatura cu mai multe fapte de coruptie. Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri…

- Una din cele mai cunoscute asasine in serie din istoria Marii Britanii avea o putere extraordinara asupra barbaților, reușind sa-i manipuleze chiar pe polițiști și gardienii din inchisoare. Detalii incredibile despre Joanna Dennehy, care a omorat cinci barbați intr-un raid criminal care a ținut zece…

- Lansarea documentarului „Homecoming: Un film de Beyonce” aduce și o supriza: un album live cu 40 de melodii care sa mearga cu filmul Netflix. Artista in varsta de 37 de ani a facut anunțul la doar cateva ore dupa difuzarea filmului realizat impreuna cu compania americana Netflix. Atat documentarul,…

- Mobilizare extraordinara din partea oamenilor cu suflet mare. Intr-o singura zi, cele 3.000 de lire necesare repatrierii trupului lui Zoli, baimareanul de 27 de ani care si-a pus capat zilelor in Anglia, au fost adunate. “Mulțumesc din suflet tuturor prietenilor și persoanelor care au donat pentru Zoli.…

- Liverpool a invins-o pe FC Porto cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe Anfield, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. ''Cormoranii'', finalistii editiei trecute a competitiei, s-au impus prin golurile marcate de de Naby Keita (5) si Roberto…

- Ieseanul Florin Morariu, care a salvat mai multi oameni in atentatul din iunie 2017, de pe Podul Londrei, adapostindu-i in brutaria sa, a primit vineri, 5 aprilie, distinctia „The Queen`s Commendation for Bravery”, din partea reginei Marii Britanii.