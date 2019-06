Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a Zilelor Lacului Surduc este pe cale sa inceapa. Mai sunt cateva zile pana cand pe malul și pe suprafața lacului din Timiș se va da startul manifestarilor. Vor fi concerte, concursuri și ridicari cu balonul cu aer cald. Doritorii au transport gratuit la dispoziție! Veți putea sa-i vedeți…

- La Margina va avea loc sambata, 8 iunie, de la ora 12, un Targ de sarbatoare in lanul cu lavanda. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș impreuna cu Primaria Margina și Centru de Informare Turistica Margina. Tot ce au mai…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis va participa vineri la un eveniment de promovare turistica a judetului Timis si a Banatului, intr-o manifestare initiata de Consulatul General al Romaniei la Gyula sub titulatura ''Ziua Europei in judetul Bekes'',…