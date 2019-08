Ridicare mașini. Gabriela Firea: Avocatul Poporului devine avocatul nesimțirii „Instituția avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimțirii! Ne șicaneaza și cearta ca ii deranjam pe prost-crescuții care blocheaza cu mașinile : spitale, școli, locuri rezervate persoanelor cu dizabilitați, instituții, linii de tramvai, stații de autobuz, chiar proprietați private, sub pretextul ca “am coborat sa-mi iau țigari”.. și se mai intorc dupa vreo doua ore! S-a rezolvat cazul Caracal, s-au epuizat toaletele in curte ale școlilor din mediul rural, in toate spitalele din țara e ca in America! Totul este perfect! Avocatului poporului nu-i mai ramane decat sa se ocupe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

