Ridicam obloanele asupra "casei inteligente": ce este mit, ce e realitate?

Stiri pe aceeasi tema

- Ramasite umane au fost gasite de anchetatorii din Caracal, la marginea unei paduri din apropierea casei lui Gheorghe Dinca, scrie observator.tv. Criminalul a fost cel care le-a explicat politistilor ca a...

- Barbatul suspect ca ar fi ucis doua adolescente se afla in ”Casa Groazei” din Caracal. Acesta trebuie sa fie in incinta locuinței in momentul in care cautarile sunt in desfașurare, scrie Antena...

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, a fost adus sambata dupa-amiaza, inapoi la casa unde erau ramașițele umane, dupa ce instanța a decis arestarea sa pentru 30 de zile, transmite Mediafax.Gheorghe Dinca a fost adus cu duba Poliției, iar in momentul in care a fost coborat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, la inceputul ședinței de Guvern, ca așteapta de la noul președinte al Casei de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea, soluții pentru a rezolva "cat mai urgent" problemele din sistemul informatic de sanatate, informeaza MEDIAFAX."Am decis ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca spera ca de luni sistemul informatic al cardurilor de sanatate sa fie functional. "Asa cum mi-a fost transmis de catre presedintele Casei si, repet, Ministerul Sanatatii nu are niciun fel de competente in acest sistem, de luni ar putea intra in normal.…

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! O femeie din Vadu Pașii iși va petrece urmatorii douazeci de ani dupa gratii, dupa ce și-a omorat soțul și cumnatul și a incercat sa ascunda crima dand foc casei. De curand, Georgeta Nancu și-a aflat sentința…

- Un barbat de 43 de ani din judetul Botosani si-a pus capat zilelor. Acesta suferea de o depresie profunda cauzata de plecarea sotiei si a copiilor in strainatate. Trupul sau neinsufletit a fost descoperit abia dupa doua zile.