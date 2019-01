Ricky Martin, tată pentru a treia oară Martin este deja tatal a doi baieti gemeni in varsta de 10 ani, Valentino si Matteo. Artistul a spus ca el si sotul sau, Jwan Yosef, cu care s-a casatorit in 2017, precum si gemenii s-au indragostit deja de noul membru al familiei. El a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care se vad mainile bebelusului cuprinse de ale celor doi soti, alaturi de mesajul: ''Suntem incantati sa va anuntam ca am devenit parintii unei fetite frumoase si sanatoase, Lucia Martin-Yosef''. 'Atat fratii ei, cat si Jwan si cu mine suntem complet indragostiti de bebelusul nostru si recunoscatori ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

