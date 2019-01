Ricky Martin si sotul sau Jwan Yosef sunt parinti

Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz-ul internațional! Super starul latino Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Vestea a fost facuta pe retelele de socializare! Familia lui Ricky Martin s-a marit! Chiar in noaptea dintre ani, super starul a scris pe Instagram ca el și…

- Ricky Martin a anuntat de Anul Nou ca, impreuna cu sotul sau, a devenit tatal unei fetite, cantaretul in varsta de 47 de ani, publicand pe Instagram o fotografie in care este infatisat cu manutele bebelusului intre degete cu explicatia ”Dincolo de fericire!”, arata The Sun.

- Cantaretul portorican Ricky Martin a anuntat marti nasterea celui de-al treilea copil al sau, o fetita nou-nascuta pe nume Lucia-Martin Yosef, informeaza EFE si Press Association. Martin este deja tatal a doi baieti gemeni in varsta de 10 ani, Valentino si Matteo. Artistul a spus ca el si sotul sau,…

- Martin este deja tatal a doi baieti gemeni in varsta de 10 ani, Valentino si Matteo. Artistul a spus ca el si sotul sau, Jwan Yosef, cu care s-a casatorit in 2017, precum si gemenii s-au indragostit deja de noul membru al familiei. El a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care se vad…

- Cantaretul Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat printr-o postare pe Instagram ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia, scrie news.ro.Artistul nominalizat la Grammy a anuntat venirea pe lume a fiicei lui printr-o fotografie in care copilul apare partial. „Suntem emotionati…

- Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Starul a scris pe internet ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, Matteo si Valentino, sunt „complet indragostiți de ea”.

- Celebrul cantareț portorican Ricky Martin a devenit tata de fetița. Artistul a publicat prima imagine cu micuța. Familia lui Ricky Martin s-a marit. Anunțul a fost facut chiar de cantareț pe contul sau de Instagram. Artistul a devenit tatal unei fetițe care a primit numele Lucia. Ricky Martin și partenerul…

- Ricky Martin și-a luat o scurta vacanța pentru a se relaxa in țara sa natala alaturi de partenerul lui de viața, Jwan Yosef. Zilele acestea, cantarețul portorican Ricky Martin se afla in vacanța alaturi de soțul sau, Jwan Yosef. Cei doi se bucura din plin de soare și de vacanța lor pe plajele insorite…