Stiri pe aceeasi tema

- Martin este deja tatal a doi baieti gemeni in varsta de 10 ani, Valentino si Matteo. Artistul a spus ca el si sotul sau, Jwan Yosef, cu care s-a casatorit in 2017, precum si gemenii s-au indragostit deja de noul membru al familiei. El a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care se vad…

- Celebrul cantareț portorican Ricky Martin a devenit tata de fetița. Artistul a publicat prima imagine cu micuța. Familia lui Ricky Martin s-a marit. Anunțul a fost facut chiar de cantareț pe contul sau de Instagram. Artistul a devenit tatal unei fetițe care a primit numele Lucia. Ricky Martin și partenerul…

- „Dorim o ancheta pentru ca știm ca a fost abuzata online, pe Instagram și Snapchat. Problema e ca mesajele de pe Snapchat dispar, insa Faith facuse cateva capturi cu mesajele. Știu ca in trecut le-a spus mai multor persoane ca „simte ca n-are ce cauta aici." Acele persoane i-au raspuns: „Fa-o. Ucide-te!…

- CHIȘINAU, 24 nov - Sputnik. Bloggerita australiana, Newsha Syeah, spune ca i s-a refuzat sa intre în Luvru, Paris, din cauza rochiei sale "prea revelatoare" și a fost întoarsa de garda de securitate, care a facut "gesturi îngrozitoare și dezgustatoare" în adresa sa înainte…

- O femeie de afaceri a facut-o pe fost prietena a iubitului ei sa incerce sa se sinucida, dupa ce a postat imagini grafice cu ea pe Instagram, scrie The Sun. Șefa la o companie producatoare de haine,...

- DupE ce xi-a luat o pauzE de la retelele de socializare, Maluma a reapErut pe Instagram cum se cuvine, cu o schimbare radicalE de look. Cu pErul vopsit blond platinat, columbianul le-a spus fanilor cE s-a reintors in America xi e gata sE "renascE."