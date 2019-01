Richard McLaren: Sute de cazuri de dopaj în cazul sportivilor ruși Intrebat in legatura cu cazurile concrete pe care aceste date le pot furniza, canadianul a evocat 'intre 300 si 600 de cazuri', chiar daca a insistat ca totusi este vorba de 'supozitii'. 'Anumite date vor trebui analizate pentru a determina autenticitatea lor. Iar acest lucru nu este posibil in cateva zile', a subliniat juristul canadian intr-un interviu acordat postului de televiziune german ARD, adaugand ca expertii AMA au fost nevoiti sa astepte pana la termenul limita 31 decembrie pentru a putea primi accesul la aceste date. 'Este intrigant sa ne uitam la ce s-a intamplat in luna decembrie. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

