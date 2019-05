Richard Madden, care l-a interpretat pe Robb Stark in serialul "Game of Thrones", negociaza pentru a se alatura noului film realizat de Marvel Studios "The Eternals", in distributia caruia figureaza si Angelina Jolie, potrivit site-ului de specialitate The Wrap. Kumail Nanjiani, cunoscut din sitcomul "Silicon Valley", face de asemenea parte din distributia acestui nou film cu supereroi care va fi regizat de cineasta chineza Chloe Zhao, foarte laudata de critici pentru succesul obtinut de filmul sau "The Rider", potrivit Agerpres. Actorul britanic Richard Madden, in varsta de 32 de ani, a castigat…