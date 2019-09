Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal australian a condamnat vineri un tata la 45 de ani de inchisoare pentru ca si-a violat in mod repetat fiica, care a dezvoltat 2.500 de personalitati in urma acestor abuzuri suferite inca din...

- O femeie a decedat, mai multe curse aeriene au fost anulate pe aeroporturile din Sydney si Melbourne, iar numeroase proprietati au ramas fara electricitate, vineri, din cauza rafalelor puternice de vant care au maturat statele din sud-estul tarii, relateaza Reuters. O femeie aflata intr-o…

- Dupa ce a aflat ca iși va petrece urmatorii zece ani in inchisoare, un roman stabilit in Marea Britanie a izbucnit in plans. Lacrimile barbatului, a carei agresiune a fost inregistrata pe telefonul victimei sale, nu i-a impresionat pe judecatori.

- Boris Johnson a câștigat marți cursa pentru a deveni viitorul prim-ministru al Marii Britanii, iar Ivanka Trump, fiica cea mare a președintelui SUA, a ținut sa îl felicite. Însa ea a comis o eroare jenanta în mesajul de felicitare transmis prin intermediul Twitter, scriind greșit…

- Marea Britanie a interzis marti exporturile in Hong Kong de echipamente pentru controlul multimilor de oameni, cum ar fi gazele lacrimogene, si a cerut declansarea unor investigatii dupa ciocnirile dintre politie si manifestantii care s-au opus unui proiect de lege care ar permite ca oamenii sa fe…