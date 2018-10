Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Richard Gere a inceput filmarile intr-o localitate din Sevilia la un nou serial pentru postul britanic BBC, intitulat 'MotherFatherSon', relateaza miercuri EFE. Aproape o mie de persoane s-au strans in apropiere de zona in care se filmeaza aceasta productie in…

- Un oraș din nord-vestul Spaniei are ambiția sa devina in intregime pietonal. Primaria din Pontevedra incearca sa elimine total circulația mașinilor și sa ofere cat mult spațiu pentru joaca și plimbari. Experimentul a inceput cu zona istorica din centru.

- Lumea tenisului face obișnuia trecere de la US Open catre Cupa Davis, in acest week-end fiind programate semifinalele din Grupa Mondiala, Franța - Spania și Croația - Statele Unite. Campioana en-tire Franța primește vizita Spaniei, intr-o confruntare care va avea loc la Lille, pe hard, in sala. ...

- "Voi face maine o vizita de lucru in Spania, unde voi avea o intrevedere cu omologul meu spaniol si voi fi primita de regele Spaniei. Voi fi insotita de mai multi colegi - vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Apararii, ministrul Mediului de Afaceri,…

- Cel putin patru persoane au decedat si 16 au fost ranite intr-un grav accident care s-a produs luni in provincia Asturias din nordul Spaniei, au informat serviciile de urgenta, scrie agerpres.ro.

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…

- Coduri Rosii si Portocalii de canicula pt sudul Europei,cu 40-46 gr Celsius Ministerul Afacerilor Externe îi informeaza pe cetatenii români care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca în Spania ca autoritatile locale au emis o avertizare de Cod Portocaliu…

- Echipe de salvare spaniole au anuntat duminica dupa-amiaza ca au recuperat peste 200 de migranti in Mediterana, in timp ce ministrul de interne al tarii a plecat spre Mauritania in speranta de a intari lupta impotriva imigratiei ilegale, relateaza AFP. Potrivit unui purtator de cuvant…