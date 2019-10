Arabia Saudita va "primi" suplimentar soldati si echipament militar pe care Statele Unite au decis sa le desfasoare in regiunea Golfului aflat sub puternice tensiuni, a declarat sambata o sursa din Ministerul Apararii citata de agentia oficiala de presa SPA, noteaza AFP.



Washingtonul a aprobat vineri trimiterea mai multor mii de militari in Arabia Saudita pentru a proteja marele sau aliat din regiune in fata actelor "destabilizatoare" efectuate potrivit americanilor de Iran.



Riadul va primi "suplimentar forte militare si material de aparare in cadrul actiunii comune dintre…