Riadul invită experţi internaţionali, inclusiv din partea ONU, să ancheteze recentul atac cu drone Arabia Saudita invita experti internationali, inclusiv din partea ONU, sa ancheteze atacul cu drone asupra instalatiilor sale petroliere si indeamna comunitatea internationala sa-i condamne pe cei aflati in spatele acestui act, a anuntat luni ministerul de externe de la Riad, transmite Reuters. Investigatiile preliminare au aratat ca in acest atac, care a afectat productia de petrol de la cea mai mare uzina de prelucrare a titeiului din lume, au fost folosite arme provenind din Iran, se arata in comunicatul oficial saudit. "Regatul este capabil sa isi apere teritoriul si oamenii si sa raspunda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de petrol ale Arabiei Saudite vor decurge normal in aceasta saptamana, datorita stocurilor detinute de regat in unitati de stocare uriase, a declarat o sursa din industria saudita a petrolului, transmite Reuters, conform news.ro.Atacurile cu drone efectuate de gruparea Houthi din…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) daca va fi cazul si in cantitatea de care este nevoie, informeaza Reuters si AFP. "Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea…

- Doua centre producatoare de petrol din Arabia Saudita, intre care cea mai mare unitate procesatoare de titei din lume, au fost, sambata, tinta unui atac cu drone al gruparii pro-iraniene Houthi din Yemen, care a perturbat productia si exporturile tarii, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite…

- Arabia Saudita considera o ”escaladare foarte periculoasa” promisiunea premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu de a anexa o portiune strategica a Cisiordaniei ocupate in cazul in care este reales in scrutinul legislativ de la 17 seprembrie, relateaza AFP potrivit news.ro.”Regatul…

- Arabia Saudita a calificat ca o "escaladare periculoasa" promisiunea premierului israelian, Benjamin Netanyahu, de a anexa o parte strategica din Cisiordania ocupata daca va castiga alegerile legislative din 17 septembrie, relateaza AFP. "Regatul afirma ca aceasta declaratie este o escaladare foarte…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, în Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters.Atacul cu drona nu a fost confirmat din sursa saudita, potrivit Agerpres.

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, in Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: BREAKING Criminalul din Faget a fost dus cu mascații in fața procurorilor - Pentru…

- Ministrul de stat saudit pentru afaceri externe, Adel al-Jubeir, a avertizat Iranul, rivalul regional al Arabiei Saudite, ca vor fi si mai multe sanctiuni daca Teheranul isi va continua ''politicile agresive'', dar ca Riadul doreste sa evite razboiul, relateaza Reuters. …