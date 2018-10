Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut din nou presiuni asupra Riadului sa prezinte imagini de pe camerele de supraveghere din consulatul saudit de la Istanbul, declarand ca Ankara nu poate ramane tacuta in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi din

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exercitat luni presiuni asupra autoritatilor saudite, pe care le-a provocat sa ”demonstreze” ca un jurnalist saudit dat disparut a parasit consulatul saudit de la istanbul, in urma unor informatii despre asasinarea acestuia de catre agenti ai Riadului, relateaza…

- Turcia va parasi teritoriul Siriei pana cand cetațenii sirieni nu vor organiza alegeri, a declarat joi președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Oricand vor organiza sirienii alegeri, vom parasi Siria", a declarat Erdogan in cadrul unui…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. ''Cand poporul sirian va avea alegeri, vom lasa Siria proprietarilor sai dupa ce isi vor tine alegerile'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan denunta in 2017 'practicile naziste' ale guvernului german, insa, la un an si jumatate de atunci, el incepe joi o vizita la Berlin pentru a reconcilia cele doua tari, in ciuda unor proteste, relateaza AFP. In ultimii ani, subiectele de disputa dintre Ankara…

- Turcia intentioneaza sa nu mai foloseasca dolarul pentru schimburile sale comerciale cu Rusia, a afirmat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca se comporta ca un "lup singuratic". "America se comporta ca un lup singuratic. Nu o credeti", a spus Erdogan in fata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca tara sa va ”boicota” aparatele electronice americane, in contextul in care relatiile intre Ankara si Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, dupa ce SUA au impus sanctiuni si au ridicat tarifele la importurile de aluminiu si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP.