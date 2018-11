Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse au publicat un colaj video cu trei militari ucraineni capturați in timpul incidentelor din stramtoarea Kerci, care spun ca au incalcat apele teritoriale ale Rusiei și au ignorat somațiile privind parasirea acestora. Autoritațile de la Kiev afirma ca Moscova exercita presiuni asupra…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra readuce in discutie capacitatea de aparare a Ucrainei in fata Rusiei. Conflictul din estul separatist, Donbas, a aratat starea catastrofica in care se aflau fortele armate ucrainene, slab echipate si demoralizate. Astazi, dupa patru ani de hartuire continua si…

- NATO a chemat la retinere dupa ce Ucraina a acuzat garzile de coasta ruse ca au deschis focul asupra a trei dintre navele sale care au incercat sa treaca prin Stramtoarea Kerci dintre Marea Neagra si Marea Azov, informeaza luni dpa. "NATO monitorizeaza indeaproape evolutiile din Marea Azov si Stramtoarea…

- Protestatarii s-au adunat în fața ambasadei ruse din capitala Ucrainei, dupa ce duminica au aparut știrile despre incidentul din Strâmptoare Kerci, transmite BBC. Incidentul marcheaza o escaladare majora a tensiunilor dintre cele doua țari. În consecința, Consiliul…

