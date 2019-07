Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul francez la șefia Parchetului European, Jean-Francois Bohnert, s-a retras din aceasta cursa, dupa ce a fost numit la șefia Parchetului Național Financiar din Franța, instituție similara DNA-ului din Romania.Astfel, Laura Codruța Kovesi ramane singurul candidat la șefia Parchetului…

