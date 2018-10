Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Gabi au ajuns pe insula in urma cu doua ediții, iar evoluția lor in competiție a starnit numeroase controverse. Dupa ce tanara a rupt brațara și a facut nunta de proba cu ispita George, in ediția a zecea a emisiunii ea se va intalni fața in fața cu barbatul cu care a venit la ”Insula Iubirii”.

- Judecatorii au stabilit: Adina Samson, fosta iubita a ex-primarului Iașului, Gheorghe Nichita, va fi audiata in procesul in care acesta este judecat pentru luare de mita. Surse judiciare au precizat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, ca Adina ar fi fost chiar martor sub acoperire in dosarul…

- Marcel Toader a trecut prin șase casnicii eșuate, inca este optimist ca, in cele din urma, iși va intemeia o familie. Barbatul spera, inca, sa gaseasca femeia alaturi de care sa-și petreaca restul vieții. Fostul sportiv a dezvaluit și ce iși dorește de la viitoarea partenera de viața. „M-am decis sa…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt casatoriți din 2008 și au parte de o casnicie perfecta. Cei doi nu au aparut niciodata in public cu scandaluri, ba din contra s-au sprijinit și s-au susținut tot timpul in decizii și acțiuni. Anamaria Prodan pare ca a descoperit rețeta mariajului ideal sau…

- Lidia Buble este un copil model xi o sorE de nEdejde. Artista ii este mereu alEturi familiei sale xi face tot ce poate pentru a-i intoarce sprijinul primit. Lidia Buble este mandrE de pErintii ei., care i-au oferit o educatie aleasE.