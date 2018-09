Rezumatul făcut de Dăncilă după întâlnirile de la Bruxelles: Zvonuri, manipulări, teme false Viorica Dancila a precizat ca „discutia despre incalcarea statului de drept este o tema falsa si eminamente politica" si ca a adus argumente in acest sens. Ea a spus ca toate modificarile aduse legislatiei din justitie s-au facut cu respectarea directivelor europene si a valorilor europene, cu deciziile CCR, cu jurisprudenta CEDO si recomandarile Comisiei de la Venetia. „In ceea ce privire protestul din 10 august, am aratat ca la ora actuala este in curs o ancheta si ca in fata legii, toti trebuie sa fim egali. Daca au existat depasiri ale cadrului legal, fie de o parte sau de alta, cei vinovati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

