Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul teribil in care a murit Razvan Ciobanu a fost explicat de Poliție, dupa ce ofițerii criminaliști au tras primele concluzii din cercetarea la fața locului. Polițiștii au confirmat oficial ca victima nu purta centura e siguranța și au exclus ipoteza unei sinucidere. Insa, legiștii urmeaza sa…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Surse din ancheta au aratat ca designerul nu purta centura de siguranta, aceasta fiind prinsa in spatele scaunului. De altfel, din cauza impactului si a faptului ca nu…

- Actiunea SEATBELT a fost in plina desfasurare in aceasta saptamana in judetul Maramures. Politistii rutieri au urmarit daca soferii si pasagerii respecta obligatia de a utiliza centura de siguranta si a altor dispozitive de fixare omologate. Scopul activitatilor a fost in primul rand de constientizare…

- Regulile nu sunt facute ca sa fie incalcate! Cand conduceti autoturisme si din graba apasati prea tare pedala de acceleratie, ganditi-va ca nu sunteti singuri pe drum! Puteti rani sau ucide persoane nevinovate sau… ajungeti cu autoturismul la o alta destinatie. Politistii Serviciului Rutier au intervenit…

- Marti, 12 martie, pe mai multe tronsoane de drum din municipiul Baia Mare, dar si din judet, politistii rutieri au actionat pentru verificarea si impunerea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare omologate, de catre ocupantii autovehiculelor aflate in trafic. Politistii rutieri…

- Poliția Romana, prin structurile rutiere, a demarat astazi acțiunea SEATBELT, in cadrul careia polițiștii desfașoara activitați pentru verificarea și impunerea folosirii centurii de siguranța și a dispozitivelor de fixare omologate. Saptamana 11-17 martie 2019 este dedicata controalelor T.I.S.P.O.L.…

- • Principalele fapte sancționate fiind neportul centurii de siguranța, depașirea limitei legale de viteza și folosirea telefonului mobil, cuantumul valorii sancțiunilor fiind de peste 42000 lei! Miercuri, 20 februarie a.c. intre orele 14:00 – 17:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat…

