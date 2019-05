Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s au strans, luni seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta fata de Guvern si de coalitia aflata la putere, dar si pentru a sarbatori rezultatele obtinute de partidele din opozitie la alegerile europarlamentare de duminica, scrie Agerpres.Oamenii adunati in fata sediului Guvernului…

- Calin Popescu Tariceanu: „Este un numar foarte mare de votanti, exceptional de mare, lucru care demonstreaza ca in Romania democratia este vie. Tuturor celor care au votat pentru noi, romanilor care ne simpatizeaza, votul lor ne obliga. Rezultatele exitpoll-ului sunt numai indicative, ceea ce este important…

- Social-democratii vot vota duminica spre seara la scrutinul privind alegerea viitorilor eurodeputati. In afara Liei Olguta Vasilescu si a Ecaterinei Andronescu, singurul politician de frunte din PSD care voteaza devreme este Viorica Dancila, la ora 12.00

- Campania pentru alegerile europarlamentare a fost una "complexa", a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat multumit ca partidul a reusit in aceasta perioada sa faca "o politica...

- Este tensiune in creștere in PSD, inainte de alegeri. Liviu Dragnea și Viorica Dancila par sa aiba declarații contradictorii, iar anunțul premierului ca va vota la referendum a imparțit partidul in doua...

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca alegerile europarlamentare ar putea schimba raportul de forțe in Parlament. El considera ca in cazul in care PNL și PMP vor obține cumulat un scor peste cel al PSD, atunci iși vor pierde legitimitatea, iar Liviu Dragnea va fi terminat politic.Citește…

- Tariceanu il surclaseaza pe Iohannis cu 8 procente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe…