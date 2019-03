Rezultatele unui studiu realizat pe 657.461 copii au arătat că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism Cel mai mare studiu realizat pana acum pentru a vedea daca exista vreo legatura intre vaccinuri și autism a avut un rezultat surprinzator. Oamenii de știința care s-au ocupat de aceasta analiza au demonstrat nu numai ca nu exista nicio legatura intre vaccinuri și autism la copiii sanatoși, dar nici macar copiii care au risc de autism – din alte motive – nu dezvolta autism din cauza vaccinurilor. Acesta nu este primul studiu realizat pentru a analiza teoria in cauza, insa este cu siguranța cel mai important. Conform iflscience.com , studiul a fost realizat intre 1999 și 2010 pe copii nascuți in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

