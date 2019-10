Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit ca oamenii care beau cafea par sa traiasca mai mult. Consumul de cafea a fost asociat cu un risc mai mic de deces din cauza bolilor cardiace, a cancerului, a accidentului vascular cerebral, a diabetului zaharat si a bolii renale.

- Privarea de somn poate sa reduca rapid simptomele de depresie la aproximativ jumatate din pacienti, atunci cand este administrata intr-un mediu controlat, in regim de internare. Aceasta este concluzia unui studiu publicat de cercetatori de la Universitatea din Pennsylvania.

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a inregistrat, cu ajutorul camerelor de filmare secventiala montate intr-un centru de cercetare, miscarile cadavrelor in timpul procesului de descompunere, informeaza joi agentia DPA preluat de agerpres.Vezi și: ATENȚIE Reguli noi introduse la plata…

- Doua portii de nuci pe saptamana sunt asociate cu scaderea riscului de deces din pricina bolilor cardiovasculare, potrivit unui studiu recent facut public la Congresul Mondial de Cardiologie. Nucile proaspete crude sunt cele mai sanatoase.

- O mutatie genetica extrem de rara, responsabila cu declansarea unei maladii musculare ce afecteaza un grup de aproximativ 100 de persoane in lume, creeaza o imunitate naturala impotriva virusului care provoaca SIDA, au anuntat joi cercetatorii spanioli, care spera ca descoperirea lor va putea sa…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 29.07.-09.08.2019, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 59 Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1081 Din care – femei : 327 Tineri sub 18 ani – 0 Numar…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 22.07.-26.07.2019, in activitatea de control, sunt…