Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii salajeni au continuat acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, si in sezonul estival 2019. Peste 200 de infractiuni au fost constatate de politisti. In perioada 26 august-15 septembrie a.c., Inspectoratul de…

- 260 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, alaturi de efective de jandarmi, au fost angrenati in activitatile de mentinere a ordinii si linistii publice. In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 45 de evenimente, cele mai multe, 35, fiind sesizate pe numarul…

- In perioada sezonului estival (01.06-06.09.2019), frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 26 milioane persoane, din care 12,5 milioane pe sensul de intrare in tara si 13,5 milioane pe sensul de iesire din tara si peste 6,3 milioane mijloace de transport. In perioada similara a anului trecut,…

- Polițiștii bihoreni au continuat acțiunile de prevenire pentru a preveni victimizarea și pentru conștientizarea cetațenilor cu privire la necesitatea adoptarii conduitei preventive pe parcursul sezonului estival.

- In aceasta perioada structurile MAI au acționat integrat in baza Planului General de Masuri pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor și asigurarea climatului de ordine publica pe timpul sezonului estival, in special pentru prevenirea faptelor antisociale. Dispozitivele de siguranța publica…

- Politistii, jandarmii si politistii de frontiera au intervenit, in perioada sezonului estival, la peste 212.000 de evenimente, fiind aplicate aproape 600.000 de sanctiuni contraventionale, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Conform sursei citate, pe…

- 250 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, alaturi de efective de jandarmi, au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale. In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 41 de evenimente, dintre care 26 au fost sesizate pe numarul unic…

- In perioada 1-28 iulie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pe perioada sezonului estival 2019. Astfel, in perioada de referința, polițiștii au constatat…