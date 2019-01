Schimbare importantă privind permisul în 2019!

Reguli noi din Codul Rutier au intrat în vigoare în 2019, printre acestea fiind vorba și despre informații cu privire la permisul de conducere și modul... The post Schimbare importantă privind permisul în 2019! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]