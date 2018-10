Stiri pe aceeasi tema

- Un produs natural care se gaseste in multe fructe si legume contribuie la eliminarea celulelor deteriorate din corp, ceea ce imbunatateste substantial sanatatea si durata de viata, se arata intr-un studiu recent al cercetatorilor de la Universitatea din Minnesota.

- Aproape toata lumea se ingrașa atunci cand se afla intr-o relația iar acest fapt este confirmat de știința. Cercetatorii cred ca dragostea și fericirea ne determina sa punem cateva kilograme pe noi, iar motivul a fost explicat chiar de aceștia. Dragostea trece prin stomac, la propriu. Atat pentru barbați,…

- O echipa de cercetatori australieni au inregistrat, in ultimul an. 20 de semnale radio misterioase provenite din urse extraterestre, posibil chiar din alta galaxie decat cea in care se aflam noi, scrie DPA, citat de Agerpres. Cercetatorii care lucreaza in statul Western Australia au folosit un radiotelescop…

- Selectionata Statelor Unite a castigat fara emotii meciul contra Chinei, cu 100-88, la Cupa Mondiala feminina de baschet de la Tenerife (Spania). Franta, vicecampioana europeana, a avut probleme cu Grecia, pe care a invins-o cu 75-71, dupa ce a fost condusa cu 66-58, cu opt minute inainte…

- Stafilococul epidermidis care poate provoca infecții incurabile și aproape incurabile este rezistent la cele mai utilizate antibiotice. Cercetatorii de la Universitatea din Melbourne sunt ingrijorați. Intr-un studiu publicat in 3 septembrie in Nature Microbiology, avertizeaza cu privire la raspandirea…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Un grup de oameni de știința americani au dovedit ca durata vieții femeilor poate fi estimata pornind de la durata de viața a parinților lor. Aceștia au analizat datele medicale de la mii de femei și au descoperit o legatura între vârsta parinților…

- Cercetatorii sustin ca tendonul de cangur are o compozitie similara celui uman, este mai lung si are proprietati mecanice mai bune. Plus ca este de sase ori mai puternic. Aceste calitati il fac eligibil pentru a fi utilizat intr-o varietate de proceduri chirurgicale.