Liberalii domina centrul si estul judetului, iar USR s-a impus in majoritatea comunelor limitrofe municipiului Iasi. In schimb, social-democratii isi pastreaza influenta in special in vestul judetului. In una dintre comune (Cristesti) a fost egalitate intre PSD si PNL, ambele partide fiind pe primul loc in optiunea electoratului, fiecare cu cate 417 voturi. In ceea ce priveste strict mediul urban, USR-PLUS s-a impus de o maniera c (...)