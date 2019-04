Accident grav, duminica seara, intre localitatile Vulcan si Cristian (Social)

Accident grav, duminica seara, intre localitatile Vulcan si Cristian. O masina s-a rasturnat si a ajuns in camp. In urma accidentului un barbat a fost ranit grav. Accidentul a avut loc in jurul orei 22 si 30 de minute pe drumul care face legatura… [citeste mai departe]