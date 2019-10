Rezultatele din Liga Europa: PSV Eindhoven, 4-1 cu Rosenborg, Arsenal – 4-0 cu Standard

Stiri pe aceeasi tema

- 17:50 FC Astana - Partizan 19:55 Alkmaar - Manchester Utd.19:55 Bașakșehir - Monchengladbach19:55 Beșiktaș - Wolverhampton 19:55 Braga - Slovan Bratislava 19:55 Ferencvaros - Ludogoreț 19:55 Feyenoord - FC Porto19:55 Oleksandria - Gen 19:55 St. Etienne - Wolfsburg19:55 TSKA Moscova -Espanyol19:55 Wolfsberger…

- LIGA 1. CFR Cluj a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a noua a Ligii 1. Golurile au fost marcate de Itu '2, Hoban '35, Costache '36 si Omrani '51, '67. In minutele 12 si 28, de la oaspeti au fost eliminati Rodriguez si Simonovski.…

- Echipa lui Dan Petrescu s-a calificat spectaculos, dupa un egal, acasa Marți, 13 august, s-a incheiat și manșa secunda din turul trei preliminar al Ligii Campionilor. 10 echipe vor merge mai departe, in timp ce formațiile eliminate, in urma rezultatelor din aceasta seara, vor merge in play-off-ul Europa…

- CFR Cluj a remizat cu Celtic, scor 1-1, în manșa tur a turului trei preliminar al Champions League. Tot miercuri seara, Linz s-a impus pe terenul lui Basel (2-1), iar Rosenborg a facut un pas important spre calificare (3-1 în deplasarea de la Maribor).Traseul campioanelor:CFR…

- PAOK Salonic a terminat la egalitate cu Ajax Amsterdam, 2-2, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.”Lancierii”, la care romanul Razvan Marin a fost introdus in min. 82, in locul lui Noussair Mazraoui, au deschis scorul prin Hakim…

- Marti au avut loc primele cinci meciuri din turul trei preliminar al Ligii Campionilor. Rezultatele meciurilor de marti, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor: APOEL Nicosia (Cipru) - Qarabag (Azerbaidjan) 1-2 (Merkis 90+5'/ Emreli 54', Gueye 69') PAOK Salonic (Grecia) - Ajax Amsterdam (Olanda)…

- Rezultatele inregistrate marti: Maccabi Tel-Aviv – CFR Cluj 2-2 (in tur 0-1), APOEL – Sutjeska 3-0 (1-0), Kalju – Celtic 0-2 (0-5), Dinamo Zagreb – Saburtalo Tbilisi 3-0 (2-0), FC Basel – PSV Eindhoven 2-1 (2-3), Valletta – Ferencvaros 1-1 (1-3), Olympiakos – Plzen 4-0 (0-0). Miercuri, 31 iulie: ora…

- Cele patru echipe romanești prezente in cupele europene, CFR Cluj, FCSB, Viitorul și CSU Craiova și-au aflat adversarii din turul III preliminar. Daca va trece de Maccabi Tel Aviv (Israel), campioana Romaniei, CFR Cluj, va juca in turul III preliminar al Ligii Campionilor cu invingatoare dublei dintre…