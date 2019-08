Rezultatele barometrului industriei din România Rezultatele barometrului industriei din Romania Șantier naval din România. Foto: Arhiva/facebook.com/VardTulceaSA. Industria nu si-a revenit în iulie dupa caderea puternica din iunie, arata barometrul industriei din România, realizat de IRSOP si SNSPA. Rezultatele slabe si contextul dificil afecteaza si asteptarile pentru viitor ale managerilor. Multe firme au închis porțile în iulie pentru o luna întreaga de concediu, dar cauza principala a stagnarii este rata insuficienta a comenzilor interne și externe. Potrivit concluziilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

