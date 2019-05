Biroul Electoral Central a anunțat aseara, la ora 20.00, noi rezultate parțiale ale alegerilor europarlamentare, care au avut loc duminica in Romania. Astfel, potrivit BEC, Partidul National Liberal a obtinut 26,35% din voturile alegatorilor, Partidul Social Democrat – 23,16%, iar Alianta 2020 USR PLUS – 21,24%, Pro Romania – 6,77%, UDMR – 6,19%, PMP – […] Articolul Rezultatele alegerilor europarlamentare 2019, la nivel național și in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .