Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații a transmis un mesaj pentru toate doamnele și domnișoarele din structura, dar și din afara ei. Mesajul SRI de 8 martie are legatura directa cu femeile incadrate in serviciu. ”Va mulțumim ca ne ascultați” a scris SRI, deasupra unei magini cu o doamna care iși ia notițe langa…

- Paul și Jojo au avut de trecut o proba extrem de grea la Asia Express, in ediția de duminica seara. Mai exact, cei doi au fost nevoiți sa bea urina de vaca in India, lucru deloc simplu. Pentru ca a avut curajul sa faca asta, Jojo i-a cerut iubitului ei sa ii mai faca un copil. „Cine a baut pipi de vaca…

- Instituțiile statului s-au intrecut vineri in mesaje de 1 martie, dar doua dintre ele au ajuns sa se „dueleze” pe Facebook. Serviciul Roman de Informații a vrut sa transmita doamnelor și domnișoarelor un mesaj original așa ca a folosit...un marțișor sub acoperire. In locul ghioceilor, SRI a prezentat…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, duminica, pe pagina oficiala de Facebook un mesaj cu ocazia sarbatorii de Dragobete. In doar o ora de la publicare, mesajul a devenit viral pe rețelele sociale.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima…

- Dosarul protocolului publicat de Darius Valcov, in care ar fi vizata si Adina Florea, a fost declinat, saptamana trecuta, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, unde Florea este procuror șef adjunct, potrivit unor surse judiciare.Dupa ce in luna august a anului trecut Darius…

- Serviciul Roman de Informații a transmis o urare romanilor, pe Facebook, in ajun de An Nou. ”Și in 2019 sa auzim de bine!”, este mesajul SRI-ului, insoțit de o poza cu un receptor roșu al unui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Serviciul Roman de Informații a transmis o urare romanilor, pe Facebook, in ajun de An Nou. ”Și in 2019 sa auzim de bine!”, este mesajul SRI-ului, insoțit de o poza cu un receptor roșu al unui telefon fix, ce atarna in partea stanga a imaginii alaturi de logo-ul instituției. CITEȘTE ȘI: MESAJE DE ANUL…

- Serviciul Roman de Informații este, pentru mulți dintre romani, și aici ne referim la politicieni și o parte dintre afaceriștii controversați, unul dintre adversari. Asta pentru ca SRI i-a interceptat, in diverse dosare, iar o parte dintre acestea au ajutat judecatorii sa ia decizii care s-au materializat…