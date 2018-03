Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la simularea probelor scrise de la evaluarea nationala urmeaza sa fie anuntate vineri. Reamintim ca Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale.

- Mai mult de jumatate din elevii de clasa a VIII-a din județul Dolj nu au obținut medii de cinci la simularea Evaluarii Naționale. Cele mai multe probleme le-a pus proba de matematica. Rezultatele au fost prezentate la ședința cu directorii ...

- Simulare Bacalaureat 2018. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, in perioada 19 – 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018, potrivit unui comunicat al MEN. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și…

- Notele obtinute de elevi la simularea Evaluarii Nationale vor fi afisate, astazi, de scolile in care elevii au sustinut examenul. Elevii clasei a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018 intre 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului ...

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO REZULTATE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018. Ministerul Educatiei Nationale…

- Rezultatele simularii examenului de Evaluare Nationala sunt asteptate, vineri, de catre cei aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a care au sustinut probele in perioada 5 - 7 martie. Examenul propriu-zis va avea loc in luna iunie.Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Rezultatele la simularea probelor scrise de la evaluarea nationala urmeaza sa fie anuntate vineri. Reamintim ca ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale. Notele obtinute de elevi sunt afisate, vineri, de scolile in care elevii…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Notele obtinute ca rezultate Simulare Evaluare Naționala…

- Rezultatele la simularea Evaluarii Naționale 2018: Notele elevilor de clasa a VIII-a se vor afisa in 16 martie. Notele obținute la simulare nu se contesta și nu se trec in catalog. Totuși, in situațiile excepționale in care se dorește consemnarea notelor in catalog, acest lucru se poate face in baza…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Peste 31.600 de cereri de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost inregistrate la nivel national in primele doua zile din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, informeaza AGERPRES . “Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind…

- INSCRIERE CLASA 0. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18,00, au fost completate…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie are loc proba la matematica și 7 in martie la Limba și literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Ministerul Educatiei Nationale…

- Elevii claselor a VIII-a au inceput, de astazi, simularea examenului de Evaluare Nationala. Prima proba este cea de limba si literatura romana. Calendarul simularii Evaluarii continua in 6 martie cu Matematica si in 7 martie - Limba si literatura materna pentru candidatii care studiaza in limbile…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, luni, marti si miercuri, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, luni, marti si miercuri, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru aproape 180.000 de elevii de clasa a VIII-a. Probele ar trebui sa inceapa la 9:00, ora la care vor fi distribuite subiectele, in fiecare sala.

- Peste 4.200 de elevi brașoveni vor susține, astazi, prima proba scrisa la Limba si Literatura Romana, la simularea Evaluarii Naționale. Calendarului simularii Evaluarii Naționale, pentru elevii de clasa a VIII-a, continua pe 6 martie la Matematica și in 7 martie la Limba si Literatura materna pentru…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie.

- Vacanta neasteptata, de o saptamana, impusa de conditiile meteo nefavorabile se termina luni, 5 martie, cand in scolile din tot judetul elevii se intorc la cursuri, iar cei de clasa a VIII-a vor sustine si prima proba a simularii Evaluarii Nationale.

- Precizarile Ministerului Educatiei Nationale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din…

- Precizarile Ministerului Educatiei Nationale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a EN VIII In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul…

- Ministrul Educatiei face apel la sindicalisti sa nu blocheze simularea Evaluarii Nationale. Ministerul Educatiei Nationale a emis un comunicat de presa in care face un apel catre cadrele didactice, care au anuntat boicotarea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018.…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- Cadrele didactice afiliate Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) au decis ca membrii de sindicat sa nu participe la simularea Evaluarii Naționale, ce urmeaza sa aiba loc in perioada 5-7 martie, și nici la simularea examenului de Bacalaureat din perioada 19-22 martie. Decizia a fost luata in urma ședinței…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018. Conform calendarului, luni, 5 martie, are loc proba…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018, transmite ministerul.…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. „Calendarul…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018, anunta Ministerul Educatiei.…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.

- Evaluarea Nationala | Incepe simularea probelor scrise. Cum arata subiectele Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, intre 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) la care sunt asteptati sa participe aproximativ 180.000 de elevi.…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, intre 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018.

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. “Calendarul simularii…

- Evaluarea Nationala. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de...

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- TESTE….Elevii vasluieni care sunt in clasa a VIII-a si a XII-a trebuie sa se pregateasca pentru examene. Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), iar in intervalul 19…

- Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie. Pentru…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea, in intervalul 19 - 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat. Sunt…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018 Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). De asemenea,…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluarii Naționale 2018 in perioada 5-7 martie, prima proba scrisa fiind la Limba și literatura romana. Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.…