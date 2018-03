Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Aproximativ 180.000 de elevi din clasa a VIII-a au sustinut examenul de Simulare Evaluare Nationala 2018, perioada 5 – 7 martie 2018, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). UPDATE 16 martie, ora 17:00 Ministerul Educatiei…

- Documente atasate: BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM ROMANA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO REZULTATE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018. Ministerul Educatiei Nationale…

- O echipa formata din 10 liceeni va reprezenta judetul Alba la etapa nationala a Olimpiadei de Arte Plastice, Arhitectura si Istoria Artelor. Acestia s-au calificat in urma concursului la nivel judetean, desfasurat in perioada 7-8 martie, la Alba Iulia. Etapa nationala a olimpiadei se desfasoara in perioada…

- Rezultatele foarte bune obtinute la etapa judeteana a Olimpiadei de Geografie din 3 martie, de la Colegiul de Informatica „Spiru Haret", i-au propulsat pe sase elevi suceveni in lotul care va reprezenta Suceava la etapa nationala a competitiei. 73 de elevi au participat la testarea ...

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba italiana, dupa cumularea celor doua probe: Nr. Crt. Numele și prenumele elevului Unitatea școlara de proveniența Clasa Nivel Profesor indrumator Punctaj proba scrisa Punctaj proba orala Punctaj total 1 LAZAR…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeana de limba engleza, dupa cumularea celor doua probe: Nr.crt. Elevul/Eleva Clasa TIP Nume/Prenume Profesor Unitatea de invațamant Localitatea Etapa Nota A Nota B Nota FINALA 1 VOINA D. MARIA 9 B GOȚIA IOANA COLEGIUL…

- Peste 31.600 de cereri de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost inregistrate la nivel national in primele doua zile din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, informeaza AGERPRES . “Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- PREMIANTII… Olimpiada Judeteana de Limbi Moderne de la Vaslui, de sambata, 3 martie, a reusit sa antreneze un numar record de elevi! Nu mai putin de 416 elevi de gimnaziu si liceeni, au participat la competitie. Rezultatele, spun profesorii, au fost bune si foarte bune. Chiar daca pentru o parte dintre…

- PREMIANTII… Olimpiada Judeteana de Limbi Moderne de la Vaslui, de sambata, 3 martie, a reusit sa antreneze un numar record de elevi! Nu mai putin de 416 elevi de gimnaziu si liceeni, au participat la competitie. Rezultatele, spun profesorii, au fost bune si foarte bune. Chiar daca pentru o parte dintre…

- „Ar fi fost mult mai grav sa incepem școala, copii sa se imbolnaveasca și apoi sa stea inca o saptamana acasa. In ceea ce-i privește pe studenți, fiecare universitate va decide ceea ce e mai bine pentru studenții lor – rugamintea e ca și invațamantul particular sa se ia decizia in timpul zilei de azi,…

- In perioada 22-25.02.2018, Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Federatia Romana de Schi–Biatlon, Inspectoratul Scolar al judetului Maramures si Primaria Baia Sprie, au organizat Campionatul National Scolar 2018 – Schi Fond la categoriile juniori,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat structura anului scolar 2018-2019. Potrivit calendarului pentru anul scolar 2018 – 2019, semestrul I are 18 saptamani dispuse in perioada 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019.

- Evenimentul s-a ținut în sala Gheorghe Roman din Parcul Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca. La eveniment au participat 302 sportivi din 23 de cluburi din toata țara. Clubul Poli Karate a obținut un merituos loc 4 cu 34 de medalii. Rezultatele competiției se gasesc pe www.wukf.ro. ”Sponsorul…

- Calendar simulare Evaluare Nationala pentru clasa a VIII - a 13 martie: Limba si literatura romana 14 martie: Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) 16 martie: Matematica 31 martie:…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Ministrul Sanatatii, Florin Bodog, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii tinerilor medici care au obtinut punctaj de promovare la concursurile de rezidentiat din anii 2015-2017, dar nu au inca loc sau post, el sustinand ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor pentru imbunatatirea cadrului legal astfel…

- In cadrul competiției „Școala altfel” organizata in acest an, o numeroasa echipa a Colegiului „C.D. Loga”, coordonata de profesorul de fizica dr. Sandu Golcea, și-a adjudecat primul loc la secțiunea „Educație pentru sanatate și stil de viața sanatos”, cu proiectul „Living like an Astronaut” , obținand,…

- Ultima etapa a turului Diviziei A de handbal feminin, Seria B, le aduce handbalistelor de la CSU Reșița un adversar dificil. Echipa pregatita de Cristian Busuioc se deplaseaza in municipiul de pe Bega, pentru meciul cu ocupanta poziției secunde, SCM Timișoara. Un meci greu, dupa cum apreciaza…