- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.380 locuri de munca, in data de 28 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.906, Prahova…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: A. Traficul rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: – tronsonul Bucuresti – Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta. b – Drumuri nationale cu circulatia oprita:…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Gabriela Bancila, a declarat ca, in cursul dupa-amiezei de vineri, in Bucuresti, ninsoarea si vantul se vor diminua in intensitate. "Pe...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului se prezinta astfel: Traficului rutier: a – Autostrazi cu circulatia oprita: 1 - tronsonul Bucuresti – Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta a fost inchis circulatiei rutiere, pe…

- Documente atasate: BAREM FIZICA PROFIL TEORETIC SIMULARE BAC 2018 BAREM FIZICA PROFIL TEHNOLOGIC SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE FIZICA PROFIL TEORETIC SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE FIZICA PROFIL TEHNOLOGIC SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE FIZICA SIMULARE BAC 2018 - PROFIL TEHNOLOGIC BAREM FIZICA SIMULARE…

- Elevii claselor a XII-a sustin, joi, ultima proba la simularea examenului de bacalaureat - proba la alegere a profilului si specializarii. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale, in care sunt elevi care doresc consemnarea…

- Documente atasate: BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a BAREME…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre România secolului XX, având de menționat informații despre Constituțiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre Romania secolului XX, avand de mentionat informatii despre Constitutiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la matematica.…

- EDU.RO SUBIECTE MATEMATICA BACALAUREAT 2018: Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a sustin simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe…

- Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Galati, in urma simularii examenului de Evaluare Nationala 2018, la nivelul judetului Galati s-au obtinut 14 note de 10 la proba scrisa de Limba si literatura romana si 26 de note de 10 la proba scrisa la Matematica."La proba scrisa, la Limba si literatura…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep simularea probelor scrise de la bacalaureat! Elevi din intreaga tara vor sustine incepand cu ora 9 proba scrisa la limba si literatura romana. Marți, simularea va continua cu Limba si literatura materna, miercuri elevii vor sustine proba obligatorie a profilului,…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Rezultate simulare Evaluare Naționala 2018. Elevii și parinții au așteptat cu nerabdare aceasta zi! Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 5 – 7 martie, la nivel national, simularea evaluarii nationale. Notele obtinute de elevi sunt afisate, vineri (16 martie), de scolile in care elevii…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA BUCURESTI 2018. Elevii clasei a VIII-a din Bucuresti au sustinut in perioada 5- 16 martie 2018 simularea Evaluarii Naționale. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au avut simulare la proba de limba și literatura romana, marti au dat examen la matematica, iar…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre in sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizand ca vineri va avea o discutie cu acestia, pentru clarificarea situatiei.

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea…

- Liceenii din Cluj vor face experimente științifice platite de BASF Concernul german BASF va lansa in trei orașe din Romania – Cluj-Napoca, București, Iași – un program științific destinat elevilor. Chemgeneration se va desfașura in perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii din țara. Scopul…

- Elevii de clasa a VIII-a au simulat, astazi, proba scrisa la matematica la simularea Evaluarii Naționale. Subiectele i-au pus in dificultate pe adolescenți, care admit ca nu prea s-au pregatit.

- Politistii argeseni specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza, marti, perchezitii in 23 de judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat sub coordonarea Parchetului de...

- Profesorii din 1.100 de scoli din 28 de judete si din Bucuresti, afiliati Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), vor boicota simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, a anuntat organizatia sindicala. ‘Membrii de sindicat din 1.100 de unitati…

- Valul de frig va persista in zilele urmatoare, pe 1 si 2 martie urmand sa se inregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucuresti unde vor fi minus 17 - minus 18 grade, iar miercuri dimineata, la scara intregii tari, se vor inregistra temperaturi cuprinse intre minus 21 grade - minus 11…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de...

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- Seful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, a aratat miercuri ca exista deficiente in ceea ce priveste dotarea, afirmand ca sunt autovehicule care au peste 200.000 de km. El a declarat ca bugetul pentru 2018 a fost suplimentat substantial, astfel ca in perioada urmatoare vor fi facute achizitii de…

- Semestrul II incepe cu primele probe ale Bacalaureatului. Luni, 12 februarie, incepe pentru elevi cel de al II lea semestru al anului scolar 2017 ndash; 2018, ce se va incheia in 15 iunie, cu vacanta de vara.Elevii de clasa a XII a vor incepe in forta Bacalaureatul, cu proba de evaluare a competentelor…

- Elevii si prescolarii intra vineri in vacanta, urmand sa se intoarca la cursuri in 12 februarie, cand va incepe semestrul al doilea. Tot in 12 februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului.Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura…

- Elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureatin perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Anul acesta este prima data cand elevii susțin probele de competențe in luna februarie, spre deosebire de anii trecuți, cand erau susținute in vara, impreuna cu probele scrise. Elevii…

- Ministerul Educației anunța schimbari in ce privește inceperea noului an școlar 2018 – 2019. Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, și nu cu o saptamana mai devreme, aceasta fiind dorința parinților și elevilor, care reiese din chestionarul Ministerului Educației, la care au raspuns peste 38…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile in timpul...