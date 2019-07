Rezultate repartizare liceu 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu care au susținut saptamana trecuta probele scrise la Bacalaureat 2019 așteapta cu emoție primele rezultate. Astfel, potrivit calendarului Ministerului Educației, data la care se vor afișa primele rezultate la BAC 2019 este luni, 8 iulie. Rezultatele se vor afișa la centrele de examen,…

- Baremele și subiectele de la Matematica și Istorie au fost publicate de Ministerul Educației. Pe baza baremului absolvenții de liceu care au susținut astazi proba obligatorie a profilului vor fi evaluați și notați la examenele de astazi. Examenul la Matematica a fost susținut de absolvenții claselor…

- Absolvenții de liceu au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului, la matematica și istorie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. Emoțiile continua pentru cei 135.655 de absolventi de liceu care dau Bac in prima sesiune, cea din iunie-iulie 2019. Conform calendar…

- Pentru unii copii, rezultatele finale la Evaluarea Nationala au fost un motiv de ingrijorare, din moment ce anul acesta s-au taiat 30.000 de locuri la liceu. Psihologii si expertii explica cum notele la examen nu sunt definitorii pentru viata copiilor. Pentru unii copii, rezultatele finale la Evaluarea…

- Pe baza notelor obtinute la evaluare nationala 2019, absolventii vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala 2019 sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80-, si media generala de absolvire a claselor…

- Probele din cadrul Evaluarii nationale s-au incheiat vineri, cu ultima proba scrisa la Limba si literatura materna. Absolventii de gimnaziu nu au scapat de emotii, asteapta, alaturi de parinti si diriginti, rezultatele, care se vor afisa pe 25 iunie.

- Peste 150.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin zilele acestea probele de la Evaluarea Naționala 2019 și cauta informații despre cum se calculeaza media de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu au susținut marți proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale. Joi,…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea a distribuit Ghidul admiterii in invațamantul liceal și profesional – 2019, catre toate unitatile de invațamant din județ, care au elevi de clasa a VIII-a. In acest ghid se regasesc informații privind locurile disponibile in liceele din Vrancea, precum și…