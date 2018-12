Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, presedinte al Consiliului Judetean, a declarat joi, ca a luat decizia de a nu participa la manifestarile organizate la Sfantu Gheorghe cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, pentru a „nu perturba” atmosfera. Acesta a reiterat faptul ca, in calitate de reprezentant…

- Zilele Colegiului Național „Mihai Viteazu” din Sfantu Gheorghe au coincis, și in acest an, cu saptamana „Școala Altfel”. In saptamana 5-9 noiembrie, elevii au avut parte de activitați specifice, excursii și invitați speciali. Saptamana aceasta a fost una foarte bogata din punct de vedere cultural,…

- Programul DOFE din județul Covasna a avansat la un nou nivel. In urma mai multor luni de pregatire, dupa Sfantu Gheorghe, și tinerii de la Targu Secuiesc au posibilitatea de a se implica in activitațile programului. The Duke of Edinburgh’s International Award – DOFE este liderul programelor de dezvoltare…

- Duminica, 4 noiembrie, la Catedrala Ortodoxa „Sfantul Nicolae și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ”– paraclis episcopal – din Sfantu Gheorghe, va avea loc slujba de binecuvantare a lucrarilor de intreținere, ce au fost aproape finalizate. Slujba va fi oficiata de IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului,…

- Presedintele Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, ii solicita primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, sa „acorde respectul cuvenit” Zilei Nationale a Romaniei si, pe 1 Decembrie, sa arboreze drapelul Romaniei pe strazile orasului, in acelasi mod in care a arborat…

- Pentru ca pacenții sa faca o programare la un medic specialist in cadrul policlinicii, aceștia, fie trebuie sa stea la coada in fața fișierului, fie trebuie sa petreaca mult timp la telefon. Insa, aceasta problema va fi remediata de noul sistem online al Spitalul Județean „Dr. Fogolyan Kristof” din…

- Pianistul Nicolae Dumitru va invita la un recital de pian inedit. Concertul din Sfantu Gheorghe va avea loc vineri, 12 octombrie 2018, de la ora 19, la Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6 Sf. Gheorghe). In program: Claude Debussy : 12 preludii Modest Mussorgsky: Tablouri dintr-o…

- „Elevii trebuie invațați ca istoria neamului romanesc este ea insasi o lecție de viața, voința și iubire” „Impreuna pentru Romania” este titlul unui nou proiect lansat de Asociația Pedagogilor Romani din județul Covasna. Proiectul, derulat sub forma unui concurs de recitare se adreseaza elevilor din…