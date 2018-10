Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea covarsitoare a celor prezenti la vot s-a exprimat pentru redefinirea termenului de familie in Constitutia Romaniei. Potrivit numaratirii paralele, ale carei rezultate au fost facute publice de Romania TV, peste 80% dintre cei prezenti la urne au votat pentru modificarea Constitutiei,…

- La ora 21, vom publica primel rezultate ale exit-poll-urilor. Stați aproape. Sectiile de votare s-au redeschis duminica dimineata, incepand cu ora 7.00. Potrivit BEC, in prima zi a referendumului pentru familie prezenta a inregistrat 5,72% din totalul de votanti, un vot istoric negativ, in timp ce in…

- BEC: Prezenta la vot in Romania la ora 16.00: 15,21%. REFERENDUM pentru familie reluat, duminica, dupa ABSENTEISMUL major din prima zi / Biroul Electoral Central a anuntat duminica prezenta la vot pentru ora 16.00, in a doua zi de referendum pentru familie, aceasta fiind de 15,21%. Potrivit datelor…

- Prima zi a referendumului s-a incheiat cu o prezenta de 5,72%, la urne venind 1.046.583 de votanti, in conditiile in care numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral este de 18.950.674, care pot vota la referendum in 18.662 de sectii organizate in tara si 378 in strainatate.Dintre…

- 3,78% din alegatorii inscriși in listele electorale permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 16,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. In topul prezenței au fost județele Bihor (3,53%), Dambovița (5,35%), Caraș Severin (4,82%), Mehedinți (4,81%) și Dolj…

- La nivel national, din totalul de 18.278.496 de alegatori înscrisi pe listele permanente, sâmbata, pâna la ora 16.00, au votat 692.002, adica 3,78%. Cea mai ridicata prezenta la vot a fost în judetele: Bihor (5,53%), Dâmbovita (5,35%) si Caras Severin (4,82%).…

- BEC prezența vot REFERENDUM ora 14:30 - A doua raportare a prezentei la vot este programata la ora 14:30 pentru datele colectate pana la ora 13:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie 2018, sambata, date…