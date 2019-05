REZULTATE REFERENDUM 2019 în Ialomița REZULTATE REFERENDUM 2019 in Ialomița | Cei mai mulți cititori DCNews din Ialomița nu voteaza. Ei reprezinta 50,0%. In același timp, 30,9% spun ca vor vota "DA", iar 19,1% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Ialomița | Legea 3/2000, cu modificarile intrate in vigoare in iulie 2018, precizeaza, la articolul 5, urmatoarele: (2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. (3) Rezultatul referendumului este validat daca optiunile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Mehedinți | Cei mai mulți cititori DCNews din Mehedinți nu voteaza. Ei reprezinta 49,3%. In același timp, 26,9% spun ca vor vota "DA", iar 23,9% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Mehedinți | Legea…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Giurgiu | Cei mai mulți cititori DCNews din Giurgiu nu voteaza. Ei reprezinta 52,9%. In același timp, 30,0% spun ca vor vota "DA", iar 17,1% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Giurgiu | Legea 3/2000,…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Covasna | Cei mai mulți cititori DCNews din Covasna nu voteaza. Ei reprezinta 41,7%. In același timp, 33,3% spun ca vor vota "DA", iar 25,0% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Covasna | Legea 3/2000,…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Ilfov/ Cei mai mulți cititori DCNews din Ilfov nu voteaza. Ei reprezinta 48,6%. 26,0% spun ca vor vota ”DA”, iar 25,4% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta ”NU”. REZULTATE REFERENDUM 2019 in Ilfov/ Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Maramureș/ Cei mai mulți cititori DCNews din Maramureș nu voteaza. Ei reprezinta 45,1%. 32,6% spun ca vor vota ”DA”, iar 22,3% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta ”NU”. REZULTATE REFERENDUM 2019 in Maramureș/ Legea 3/2000, cu modificarile…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Constanța/ Cei mai mulți cititori DCNews din Constanța nu voteaza. Ei reprezinta 44,2%. 35,0% spun ca vor vota "DA", iar 20,9% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Constanța / Legea 3/2000, cu modificarile…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Prahova/ Cei mai mulți cititori DCNews din Timiș nu voteaza. Ei reprezinta 43,1%. 36,0% spun ca vor vota "DA", iar 20,9% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Timiș / Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Dolj/ Cei mai mulți cititori DCNews din Dolj nu voteaza. Ei reprezinta 49,1%. 30,9% spun ca vor vota "DA", iar 20,0% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Dolj / Legea 3/2000, cu modificarile intrate in…